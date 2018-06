Les bienfaits cachés de l'huile essentielle de pamplemousse

Article commandité

On dit souvent que les huiles essentielles sont bénéfiques, sans trop savoir pourquoi. Ici, il n’y a pas 1,000 questions à se poser : l’huile de pamplemousse n’a que des avantages pour l’organisme. Tout dépend ensuite de la fréquence d’utilisation et du contenu, s’il est concentré ou non. Découvrez tous les bienfaits cachés de cette huile, même ceux que vous ne soupçonniez pas !

Les propriétés pour la santé générale

L’huile de pamplemousse est d’abord reconnue pour ses bienfaits sur la santé. Cela s’explique par les composés actifs du fruit, notamment le limonène. Ce dernier a plusieurs avantages :

Lutter contre l’aérophagie ou les flatulences

Favoriser la circulation sanguine

Combattre les mauvaises bactéries

Ainsi, sa teneur en limonène permet d’avoir un haut niveau hypolipidémiant, qui influe principalement sur la stimulation digestive, sur la circulation sanguine et lymphatique, et sur les vertus antibactériennes.

Plus largement, l’huile de pamplemousse est recommandée dans d’autres situations, grâce à d’autres vertus reconnues. On distingue par exemple :

Les propriétés antioxydantes, pour lutter contre les déficiences immunitaires

Les propriétés calmantes et antiseptiques, contre les douleurs articulaires ou musculaires, mais aussi les peaux grasses

Les propriétés stimulantes, pour relancer le système digestif et se sentir mieux

L’huile de pamplemousse est fortement recommandée aux personnes qui suivent un régime, qui font de la rétention ou qui sont en surpoids, ou bien pour les personnes souffrant de varices.

Des vertus thérapeutiques

Mais pas seulement. En effet, l’huile de pamplemousse compte parmi les meilleures huiles essentielles pour votre bien-être : vous faites là d’une pierre deux coups ! Par exemple, la concentration en limonène de l’huile de pamplemousse favorise l’inhibition de neurotransmetteurs qui influent sur la bonne humeur. Ainsi, l’on a plus tendance à être positif !

Par ailleurs, l’huile de pamplemousse est recommandée pour :

Se calmer ou s’apaiser, grâce aux vertus anxiolytiques de l’agrume

Pour favoriser la concentration et stimuler la créativité

Pour lutter contre l’angoisse, le stress ou la fatigue

Cette huile est par ailleurs conseillée si vous vivez un décalage horaire important, pour vous remettre d’aplomb en moins de deux. Outre sa fraîche odeur, le pamplemousse est un fruit qui inspire l’été, et qui sent très bon.

Elle peut être diffusée dans un intérieur, pour offrir des bonnes ondes à tous les habitants du foyer. Pour autant, en fonction de l’effet recherché, il faut bien utiliser les bonnes techniques.

À chaque bienfait sa technique

Il semble bien que l’huile de pamplemousse ait des vertus infinies, pour l’ensemble du corps, à l’intérieur comme à l’extérieur ! Cette huile peut aussi bien avoir un impact qu’esthétique que mental : il est vrai que la fraîcheur de l’agrume est des plus attrayantes.

Mais pour tirer le maximum des propriétés de l’huile de pamplemousse, encore faut-il savoir l’appliquer correctement, avec des techniques adaptées à l’utilisation :

La diffusion : sous forme de jets ou bien sur des pierres d’alun, l’huile de pamplemousse trouvera sa place dans n’importe quelle pièce de la maison, de la chambre au salon

L’application cutanée : idéale pour lutter contre les idées noires ou réaliser un entretien de la peau, il faut que l’huile soit en contact direct avec vos sens

La pénétration par massage : cette technique est recommandée pour la dimension santé. À pratiquer le matin ou le soir avant de dormir, ce massage (palper-rouler) est essentiel

Les techniques sont nombreuses et peuvent se combiner. Si l’on sait qu’une application sur votre peau, doublée d’un massage, permettra de lutter contre la cellulite, diffuser de l’huile de pamplemousse dans votre chambre vous donnera sans doute une touche de gaieté supplémentaire !

Santé et bien-être : voilà en quoi l’huile de pamplemousse est un allié du quotidien pour vous sentir bien. N’hésitez pas à adopter les bonnes techniques, que ce soit pour traiter un mal spécifique, ou simplement pour sa bonne odeur si apaisante !