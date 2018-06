Les meilleurs revêtements de plancher pour les cuisines

Article commandité

La cuisine est l'une des pièces les plus occupées de la maison. C'est là qu'on cuisine, qu'on mange, que les enfants font leurs devoirs et nombre d'autres activités faisant partie du quotidien. Souvent, c'est le premier endroit où l'on se rend après être rentré du travail. Il s'agit donc d'un endroit qui subit beaucoup d'usure et qui est souvent exposé à la saleté.

Dans cette optique, il est important de choisir un matériau de revêtement de plancher qui est bien adapté aux caractéristiques de la cuisine.

Plancher de cuisine: résistance et entretien facile

Le marché des matériaux de revêtement de plancher est très vaste. Alors, comment savoir quels produits conviennent bien aux pièces telles que les cuisines?

À l'image des salles de bains, les cuisines sont souvent humides, et sont fréquemment exposées à la chaleur et à plusieurs matières nécessitant un nettoyage facile et rapide.

Ces aspects nous forcent donc à tenir compte de deux critères principaux, soit la résistance du matériau et la facilité d'entretien de la surface. Ces critères sont par la suite subdivisés en tenant aussi compte de la durée de vie, du prix et de l'apparence du revêtement.

Voici 5 revêtements de plancher qui conviennent bien aux cuisines

1) Le choix classique : les tuiles de céramique

Il n'est pas exagéré d'affirmer que les tuiles de céramique sont un des choix les plus répandus dans les cuisines d'Amérique du Nord, et avec raison. Il s'agit d'un matériau résistant, dont la surface peut être nettoyée avec aisance.

Les prix des tuiles de céramique peuvent grandement varier. On trouve autant des produits à prix très abordable et d'autres tuiles qui sont plus onéreuses. Souvent, ce sont les modèles très à la mode qui coûtent plus cher, notamment les tuiles en forme d'hexagone que l'on voit souvent sur Pinterest par les temps qui courent.

Le défaut des tuiles de céramique est que si l'on ne fait pas attention, elles peuvent briser suite à un impact. Par contre, dans bien des cas, les tuiles peuvent facilement être remplacées une à la fois, contrairement à d'autres matériaux.

2) Noble et attrayant: le plancher en bois

Le bois fait partie des matériaux de construction incontournables depuis longtemps et c'est loin d'être une tendance passagère. Pour les cuisines, il faut s'assurer de choisir un bois solide et dont la surface a été traitée pour simplifier l'entretien. Idéalement, il est recommandé de choisir un bois dur. Par contre, souvent, ces revêtements sont plutôt onéreux. Il est aussi possible d'opter pour du bois d'ingénierie qui coûte moins cher à cause du fait que le revêtement est installé sur des couches de contreplaqué, réduisant les coûts de fabrication.

Il est aussi à noter que les lattes de bois plus larges sont davantage recommandées car elles accumulent moins de miettes dans les fentes.

3) Solide et luxueux: la pierre naturelle

La pierre naturelle englobe entres-autres le marbre et la pierre d'ardoise. Étant donné le prix élevé du marbre, la plupart des gens opteront plutôt pour la seconde option. Il s'agit d'un matériau qui a fait ses preuves en ce qui concerne la durabilité. L'entretien quotidien est aussi relativement simple, ce qui est un avantage notoire.

Petit bémol: les planchers en pierre naturelle peuvent être froids. Pour contrer ce problème, il est toutefois possible d'installer un système de plancher radiant sous le revêtement.

4) Abordable et facile d'entretien: le vinyle

Le vinyle est un autre type de revêtement que l'on voit très souvent dans les cuisines. Cependant, les gens ont tendance à vouloir s'en débarrasser parce qu'ils estiment que c'est un revêtement de moins bonne qualité. C'est sans savoir que la technologie de conception du vinyle a beaucoup évolué au fil des années et que nombre de revêtements de vinyle qui se vendent aujourd'hui sont très résistants. De plus, il s'agit d'un des revêtements les plus abordables.

Par le passé, les planchers de vinyle faisaient très "plastique". De nos jours, les couleurs, motifs et textures reproduisent souvent ceux des autres revêtements tels que les tuiles et le bois. Tout le monde peut donc y trouver son compte.

5) Contemporain et versatile: le béton

Le béton peut sembler un choix audacieux et est souvent perçu comme dur et froid. En fait, tout dépend du reste du décor de la pièce. Notons aussi que le béton peut être vernis, peint d'une autre couleur et façonnée pour créer des textures spéciales. Voilà pourquoi on peut affirmer que ce produit est versatile. Pour ceux qui cherchent à ajouter une touche d'originalité dans leur cuisine, il n'y a rien de mieux!

S'il est bien scellé, l'entretien quotidien du béton n'a rien de compliqué. Cependant, il faut s'assurer d'appliquer le produit pour sceller au moins une fois par année.

