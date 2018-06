Évènement de fierté pour la région Lanaudière 158 élèves en provenance de 24 écoles honorés

La Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière a organisé le 29 mai, à Joliette, une soirée Reconnaissance Mérite en histoire pour les 270 élèves de la région de Lanaudière ayant obtenu une note exceptionnelle de 95 % et plus lors de l'épreuve unique du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour le cours Histoire et éducation à la citoyenneté. Cette activité, qui en était à sa 14e édition cette année, a pour but de promouvoir l'intérêt, le goût et la connaissance de l'histoire du Québec.

Lors de cet événement, la SNQL a accueilli près de 500 personnes au Centre culturel de Joliette : parmi les 197 élèves inscrits, 158 élèves étaient présents en provenance de 24 écoles de la région, accompagnés par leurs familles ainsi que 25 professeurs et 13 directeurs.

Chaque élève et enseignant a reçu un certificat mérite. Plusieurs prix de présence étaient aussi offerts grâce aux généreux commanditaires : les députés du parti Québécois de Lanaudière, le Cégep régional de Lanaudière à Joliette, RE/MAX D’ICI, RE/MAX LANAUDIÈRE, le Théâtre Hector-Charland, le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le Centre culturel de Joliette, Caisse Desjardins de Joliette, M ta région, la Fondation Lionel-Groulx, la revue d'histoire Cap-aux-Diamants, le Carrefour jeunesse-emploi de D'Autray-Joliette.



Un léger goûter a été offert par la SNQL, en collaboration avec IGA Crevier de Notre-Dame-des-Prairies. Cette soirée a aussi été rendue possible grâce à la participation du MNQ, du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur.

Six bourses de 100 $ ont été tirées au hasard parmi les élèves méritants. Les gagnants sont :

Noémie Béland, école Paul-Arsenau, bourse SNQL

Laurianne Béland, Collège Ester-Blondin, bourse SNQL

Savannah Hamaoui, Collège St-Sacrement, bourse MNQ

Ève Létourneau, école Le Prélude, bourse MNQ

Émile Rocheleau, Collège St-Sacrement, bourse Desjardins

Ariane Dupuis, Collège Champagneur, bourse Desjardins



Deux bourses d'excellence RE/MAX LANAUDIÈRE et RE/MAX D’ICI, au montant de 200 $ chacune, ont aussi été remises à :

Émile Dupont, Collège Esther-Blondin, bourse REMAX LANAUDIÈRE

Simon Bolduc, école l’Odyssée, bourse REMAX D’ICI

Ces deux bourses ont été tirées au hasard parmi les 47 élèves ayant obtenu 100 %.

L’événement fut une grande réussite avec la prestation d’Alexandre Belliard, auteur-compositeur-interprète qui a présenté des extraits de son spectacle Légendes d’un peuple, un spectacle alliant chansons, humour, poésie et histoire, Alexandre Belliard présente à travers Légendes d'un peuple, des événements, des lieux et des personnages marquants de la Nouvelle-France à nos jours. C’était tout à fait approprié pour l’occasion.

Finalement, le président, Roger Gaudet, a tenu à souligner le travail remarquable des enseignants et des parents qui accompagnent ces jeunes adultes tout au long de leur apprentissage. Il s'est aussi adressé directement aux élèves en leur citant une phrase du célèbre Charles de Gaulle « L'histoire, c'est la rencontre d'une volonté et d'un événement vous en êtes la preuve vivante ce soir. »

La Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière félicite tous les élèves, parents et enseignants impliqués et les encourage à conserver leur intérêt pour la connaissance du passé, afin d'assurer l'avenir.