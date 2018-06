Début d’une belle et longue saison pour le Marché public de Joliette

Un mois plus tôt qu’à l’habitude, les amateurs de produits frais et de découvertes pourront profiter du Marché public de Joliette ! Du 2 juin au 13 octobre, les producteurs, transformateurs et artisans présenteront fièrement leurs produits de 9 h 30 à 14 h 30.

Pour ses fruits et légumes frais, les produits agroalimentaires, les œuvres artisanales et les rencontres chaleureuses, le Marché public possède déjà une fidèle clientèle qui sera ravie de renouer avec le marché du samedi en plein air.

Nouveauté

Cette année les commerçants du centre-ville se joindront au Marché public de Joliette, en exposant sur les trottoirs du centre-ville tous les samedis.

Le Marché public aura également son service de restauration sur place, offert par L’Annexe à Roland afin de contribuer à l’économie sociale.

Un marché surprenant

À différents moments dans la saison, le Marché public de Joliette sera le lieu de diffusion d’ateliers du maintenant célèbre Monsieur Jardin qui viendra notamment remettre gratuitement des pousses de légumes le 9 juin. Monsieur Jardin viendra même accompagné de petits animaux de la ferme pour le plaisir des jeunes et moins jeunes le samedi 14 juillet.

Pour ne pas manquer les différentes activités et surprises présentées en marge du Marché public, suivez le site Web et les pages Facebook du marché et de la Ville de Joliette.