Quels médias privilégier pour booster sa notoriété ?

Article commandité

Vous voudriez augmenter la visibilité de votre entreprise ? Vous aimeriez toucher un public plus large ? Cela passe aussi bien par la diffusion de messages soigneusement élaborés que par le choix des médias adéquats. Découvrez donc quels sont les médias à privilégier pour booster votre notoriété !

Les réseaux sociaux

Un des médias à privilégier est le réseau social. Selon votre activité et vos cibles, vous devez être présent sur les réseaux sociaux adéquats. Par ce biais, vous pourrez communiquer facilement et surtout régulièrement. L’attention du public est limitée, il est donc important d’entretenir le lien constamment.

Pour cela, publiez du contenu régulier, mettez à jour vos statuts, partagez des nouvelles d’autres sources, communiquez sur vos actualités, etc. Encouragez aussi les interactions en lançant des sondages, des concours, des jeux-questionnaires, etc.

Votre site internet

Bien sûr, si vous misez sur les réseaux sociaux, vous avez aussi besoin d’un site internet vers lequel diriger le trafic. Pour booster votre notoriété, ne vous cantonnez pas à un simple site vitrine. Au contraire, vous devez faire vivre votre site web pour créer l’engouement chez le public.

À cet effet, prévoyez une section « blog » où vous publierez des articles réguliers et donnerez vos actualités. En complément, vous pouvez envoyer une infolettre à vos abonnés, pour qu’ils soient informés de chaque nouveauté sur votre site. Et évidemment, partagez tous vos contenus sur les réseaux sociaux !

Les vidéos

Afin de compléter les articles classiques, vous pouvez aussi proposer du contenu vidéo à votre audience. En effet, vous boosterez davantage votre notoriété en offrant du contenu varié, qui plaira potentiellement à plus de monde.

Version animée ou vidéo avec véritables acteurs, n’hésitez pas à varier les styles. Tout en restant adapté à votre audience, bien sûr. Par exemple, il est fréquent de diffuser ses valeurs au moyen d'une production de vidéo à Montréal. Les images sont un excellent moyen de faire vivre vos propos, tout en marquant les esprits !

Les magazines et journaux

Enfin, pour relayer votre communication de manière encore plus large, profitez du pouvoir des magazines et des journaux. Ici encore, les versions digitales vous offriront une grande visibilité, à coût réduit. En fonction de votre objectif et de votre public cible, optez pour des journaux locaux, des magazines spécialisés ou encore des sites plus généralistes.

Choisissez donc vos médias avec le plus grand soin, pour booster votre notoriété avec le meilleur retour sur investissement !