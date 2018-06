Mauvaise circulation sanguine : comment l’améliorer  ?

Article commandité

Les problèmes de circulation sanguine touchent davantage les femmes sans doute en raison des changements hormonaux qu’elles subissent tout au long de leur vie : puberté, grossesse, ménopause. Les hommes ne sont pas épargnés pour autant. Or la circulation du sang dans nos veines permet d’oxygéner nos organes. C’est dire si elle est essentielle à notre santé. Quelles sont les causes d’une mauvaise circulation et comment l’améliorer ?

Les causes de la mauvaise circulation sanguine

La mauvaise circulation du sang résulte d’une perte d’élasticité de nos vaisseaux sanguins. Plusieurs facteurs en sont responsables :

L’excès de sel,

Le manque d’hydratation, le sang a alors tendance à s’épaissir,

Un taux de cholestérol élevé,

Un régime trop pauvre en fibres,

Le stress.

Les symptômes identifiables

Les symptômes se manifestent par des crampes ou des picotements aux extrémités, aux jambes et aux mollets, les pieds sont froids. La peau peut être bleutée ou anormalement sèche dans certaines zones du fait du manque d’oxygène. Des taches rouges, un gonflement apparaissent sur les pieds ou le bas des jambes. Des vertiges peuvent survenir le soir. Le sujet ressent une très grande fatigue. Le système immunitaire est fragilisé d’où les rhumes et infections à répétition.

Les soins à adopter

L’apport en vitamines E et C, antioxydantes, mais aussi en fibres contribue à fluidifier le sang. On en trouve naturellement dans les aliments comme les oranges, l’ail, les graines de tournesol, les baies de Goji, la pastèque, les tomates, le pamplemousse rose, les abricots… Ils sont excellents pour la circulation du sang. Les agrumes en particulier évitent l’excès de plaquettes dans l’hémoglobine, les antioxydants contribuent à la prévention des risques cardiaques, le curcuma améliore le flux sanguin.

Boire beaucoup d’eau, 8 verres minimum par jour.

Ajouter un sur matelas à mousse mémoire. Ce type de matelas respecte les courbures de votre corps, il n’exerce donc aucune pression susceptible d’entraver la circulation du sang.

Faire du sport, sans doute le meilleur traitement pour une bonne circulation du sang dans la mesure où les mollets activent le retour du sang vers le cœur. Les plus efficaces sont donc les sports de fond tels que le vélo, la marche à pied et le ski de fond mais aussi les activités nautiques comme la natation, l’aquabike ou l’aquagym.

Une bonne hygiène de vie et une bonne literie sont garantes de votre circulation sanguine.