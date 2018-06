3 facteurs de réussite en management

Article commandité

Comment améliorer la compétitivité d’une entreprise par une bonne gestion des ressources humaines ? La réussite réside dans le management. Savoir mener les équipes sans les forcer, mais au contraire en suscitant la cohésion et l’esprit de groupe de manière à encourager l’engagement n’est pas donné à tout le monde. Pour cela, quelques règles simples sont à mettre en œuvre.

1) Améliorer les relations dans l’entreprise

Les nouvelles technologies ont tellement envahi notre quotidien que plus personne ne songe à communiquer autrement que par courriel ou par texto. Bougez un peu les habitudes !

Mettez en place une journée sans mail de temps en temps histoire de favoriser la rencontre et la convivialité, c’est un bon exemple d’action et qui ne coûte rien à l’entreprise. D’un service à l’autre, nombreux sont ceux qui ne se connaissent même pas.

Organisez des olympiades entre salariés au cours d’une journée festive. Bien sûr, il faudra prendre en compte les capacités sportives de chacun… mais finissez par un pique-nique ou un apéritif que tous seront heureux de partager.

Aménagez des espaces de détente pour la pause-café où l’on échangera à bâton rompu.

Créez une charte de convivialité dans laquelle chacun apportera sa touche. Rien de plus simple à réaliser, il suffit d’un affichage où les idées des uns et des autres seront notées.

Instituez le petit-déjeuner de service durant lequel vous pourrez mieux créer des liens avec vos employés.

2) Créer l’esprit de groupe

Partagez la réussite de votre entreprise en organisant un séminaire. C’est là l’occasion parfaite de remercier vos équipes, de leur rappeler les valeurs qui vous animent, d’annoncer les résultats et les nouveaux objectifs à atteindre.

3) Savoir écouter

L’écoute est l’une des plus grandes qualités du manager. Cette capacité peut d’ailleurs s’acquérir par une formation. Sachez manifester de l’empathie, montrez que vous vous mettez à la place du salarié. Si l’aspect humain ne vous attire pas, le mieux est de le déléguer à votre adjoint.

Organiser une réunion est en revanche une bonne façon de réunir l’équipe pour recueillir des réactions sur un sujet précis, trouver des idées ou valider une décision… C’est un lieu d’échanges propice à la dynamique et la créativité. Cette organisation est parfois lourde. Louer une salle de réunion à Québec entièrement équipée vous facilitera la tâche. N’oubliez pas de fixer un ordre du jour précis, sinon elle sera inefficace.

Fédérer reste le moyen le plus habile d’augmenter la compétitivité de votre entreprise.