5 idées pour rénover votre maison

Quand on achète une maison à rénover, certaines étapes sont incontournables. La vérification de la charpente, de l’isolation, de l’électricité et de la plomberie est essentielle à votre confort et votre sécurité. Il reste ensuite l’aménagement et les finitions, la partie de loin la plus agréable. Voici donc quelques idées pour vous aider à rénover la maison de vos rêves.

1) L’aménagement de l’espace

Il est nécessaire d’ouvrir l’espace de vie en cas de volumes trop restreints. Attention tout de même aux murs porteurs, un professionnel saura vous conseiller. Si vous tentez l’aventure seul, prenez soin de vérifier la présence éventuelle de câbles électriques avant le premier coup de pioche. Protégez votre plafond également.

Abattre une cloison provoque immanquablement des dommages au sol, à l’endroit où se trouvait le mur. Un raccord de plancher sera nécessaire.

2) Installer une verrière

Élément de décoration très tendance, la verrière limite les espaces tout en apportant beaucoup de lumière et de perspective. Elle est idéale dans un salon, mais aussi dans une chambre pour séparer un vestiaire ou une salle de bain.

3) Faire renaître le plancher

Réparer un plancher en bois franc demande de nombreuses étapes à suivre scrupuleusement : remplacer les lames abîmées, poncer le bois, appliquer une protection puis une finition… Un professionnel utilisera des techniques beaucoup moins invasives, par exemple le sablage sans poussière.

4) Laisser entrer les matières

Les couleurs et les matières dynamisent les pièces. Choisissez votre peinture à effets :

Marbrés toujours très raffinés,

Métallisés plus contemporain avec du mobilier design,

Sablés, très chaleureux avec du mobilier clair, voire blanc,

Irisés pour obtenir plus de profondeur,

À paillettes pour une chambre de princesse,

Plâtre ciré pour une vieille maison de famille.

5) Façonner un style italien

Dans la pièce dédiée au bien-être, optez pour une douche italienne, très pratique à n’importe quel endroit. Pour un style plus graphique, il est possible d’assortir le carrelage au sol de manière à simuler un tapis de bain dans le prolongement de la douche. Même dans les espaces réduits, elle offre une impression de grandeur. Il est donc possible d’aménager une salle de bain dans une suite parentale sans problème. Il suffit que le sol permette une inclinaison suffisante pour l’écoulement de l’eau.

La rénovation est une entreprise souvent désarmante, mais elle donne beaucoup de plus-value à votre bien, vous le revendrez plus cher.