4 astuces pour voyager moins cher

Voyager a toujours un coût, surtout lorsqu’on part en famille. Il est pourtant possible d’économiser sur de nombreux postes. Suivez le guide !

1) Choisir la bonne période

Réserver un billet d’avion les jours où il y a moins de trafic peut vous faire économiser plusieurs dizaines de dollars. Si vous programmez votre départ un mardi, un mercredi ou même un samedi, il y a moins de voyages d’affaires donc les prix baissent. Comparez les offres à jour égal.

Les prix sont très variables d’un jour à l’autre sans que l’on sache vraiment pourquoi, il faut donc être attentif à l’offre quasiment tous les jours. Néanmoins, un départ en basse saison sera plus avantageux, donc ni en été ni en fin d’année.

Sachez qu’en vous y prenant 6 à 8 mois à l’avance, vous aurez plus de chances de dénicher un bon tarif. À moins que vous soyez aventurier : en partant à la dernière minute, vous irez où le prix du billet vous pousse !

2) Choisir la compagnie aérienne

En achetant un vol low-cost, vous ne payez que le billet. Tout le reste est en supplément. Il faut donc prévoir de voyager avec un sac cabine.

Il peut être intéressant de guetter tout de même les offres promotionnelles des compagnies aériennes traditionnelles, le service à bord est très intéressant.

Si vous partez en Europe, des enseignes comme Easy Jet ou Ryanair vous proposeront des billets vraiment défiant toute concurrence pour sillonner le continent.

3) Prévoir un départ depuis une autre province ou une autre ville

Selon votre destination, il peut être judicieux de parcourir quelques kilomètres pour économiser sur le billet d’avion.

Pour les USA par exemple, un aéroport de départ au sud de la frontière peut vous faire économiser quelques centaines de dollars, frais de voiture et d’hôtel compris. Les vols intérieurs américains sur des compagnies low-cost valent le déplacement.

Pour l’Asie, il peut être judicieux de partir de Québec plutôt que Montréal.

Pour l’Afrique, les agences de voyages sont parfois plus avantageuses : réserver un safari voyage privé calculé en fonction de votre budget peut vous faire économiser en organisation, en temps et en argent.

4) L’hébergement

Une location de chambre chez l’habitant, type Bed and Breakfast, ou d’appartement vous reviendra moins chère que l’hôtel, surtout si vous voyagez en famille. De plus, les locaux qui vous accueillent vous donneront des tas de conseils et d’adresses pour un séjour hors des sentiers battus.

Un voyage réussi à petit prix demande un certain temps de préparation, mais vous ne serez pas déçu.