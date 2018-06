Joliette dévoile sa Politique intégrée des familles et des aînés

C’est avec fierté que la Ville de Joliette a procédé au dévoilement de sa toute nouvelle Politique intégrée des familles et des aînés, une politique à l’image de ses citoyens, réfléchie tout spécialement pour eux.

Désormais le guide de référence pour le conseil municipal quant à la prise de décisions sur des sujets susceptibles d’avoir un impact dans la vie des familles et des aînés de Joliette, cette nouvelle politique et le plan d’action en découlant se veulent le fruit de deux années de travail menées en concertation avec les citoyens et les intervenants du milieu.

« Si mes collègues et moi sommes impliqués en politique municipale, c’est que nous souhaitons faire une différence dans la vie des gens. La Politique intégrée des familles et des aînés vient ainsi consolider ce souhait et confirme notre soutien à la population, toutes générations confondues. », de préciser fièrement le maire Alain Beaudry.

Un outil de développement, d’harmonisation et de solidarité municipale

En regard de sa politique, la Ville de Joliette s’appuiera sur quatre principes directeurs pour encadrer ses décisions et interventions et veiller à ce que tous puissent faire partie intégrante de son milieu de vie:

Agir en concertation et en partenariat avec les différents intervenants du milieu;

Implanter des environnements favorables aux saines habitudes de vie;

Favoriser l’accès aux services municipaux;

Assurer une circulation efficace de l’information municipale.

Plus concrètement, dans le cadre de son plan d’action 2018-2020, elle entend poursuivre de nombreux objectifs liés au mieux-être des familles et des aînés ainsi qu’à leur épanouissement, intégration et sécurité, notamment. Parmi ceux-ci: permettre aux familles et aînés à faible revenu de participer à des activités diverses, adapter les lieux et espaces publics à leurs besoins et les rendre accessibles universellement, offrir un environnement de vie sécuritaire, optimiser l’offre en plateaux sportifs et récréatifs, etc.

Rappelons que diverses consultations publiques ont été menées l’an dernier auprès des Joliettaines et Joliettains, lesquels ont été invités à exprimer leurs besoins pour en inspirer largement le contenu de la politique, leur politique.

Pour consulter le détail de la Politique intégrée des familles et des aînés de Joliette et son plan d’action 2018-2020, visitez le www.ville.joliette.qc.ca.