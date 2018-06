Des résultats concrets pour la CDÉJ en 2017

« En tant que présidente et m’impliquant à la CDÉJ depuis maintenant deux ans, j’ai pu constater les efforts, la capacité d’adaptation, l’ouverture, la volonté de travailler en synergie avec nos partenaires et les résultats d’une corporation au service du développement économique de son milieu », a mentionné Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ.



Les membres du conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de la CDÉJ ont travaillé fort en 2017 à la concrétisation de plusieurs projets majeurs et structurants pour la MRC de Joliette.

D’ailleurs, au dernier conseil des maires, M. Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette et maire de Saint- Paul, n’a pas manqué de souligner son appréciation à l’endroit de la CDÉJ :



« Contribuer au développement économique d’une région n’est pas de tout repos. Des gens

d’affaires motivés, nous sommes chanceux, il y en a beaucoup dans la région, mais ceux-ci ont

besoin de conseils et de soutien. La CDÉJ a joué, encore l’an dernier, son rôle à merveille. Elle a su épauler et aider ces gens pour gagner leur place dans le monde des affaires. »



Une année d’innovation



Janvier a été l’occasion de finaliser et lancer la stratégie de développement économique 2017-2019. Le premier trimestre a été le théâtre d’un premier salon de l’emploi, physique et virtuel,

qui a permis à une quarantaine d’entreprises de présenter leurs opportunités d’emplois à près de

4 000 personnes de la région de Lanaudière et de la couronne nord de Montréal. Mentionnons

également l’accueil de La Tournée des entrepreneurs dans notre milieu, la création d’une nouvelle activité, La Tournée des grands innovateurs, dédiée aux entreprises manufacturières. À

cela s’ajoute la poursuite d’activités toujours aussi courues comme le calendrier des formations,

la 13e édition des Matinées Lanaudoises, la 5e saison des Recettes gagnantes en affaires, la 3e

journée Impact-Implantation, la 19e édition du Défi Osentreprendre et bien d’autres.



« Au-delà de ces projets plus visibles, il faut garder à l’esprit toute l’étendue des services offerts

par notre équipe allant des conseils techniques, au financement, en passant par le maillage de nos entreprises avec tous les programmes techniques ou financiers disponibles au Québec et au

Canada », a tenu à préciser Nicolas Framery, directeur général de la CDÉJ.

L’année 2017 en quelques chiffres



• Cette année, les conseillers de la CDÉJ ont rencontré 460 entrepreneurs et 212

entreprises qui ont été soutenues dans leurs projets.



• À travers les différents fonds d’aide financière, 417 000 $ ont été octroyés aux entreprises

de la MRC. Ce qui a permis de générer des investissements de 18 738 850 $ et de créer

ou de maintenir 713 emplois au sein de notre milieu.



• Accompagnées par les conseillers de la CDÉJ, 60 entrepreneurs ont concrétisé leurs

projets, soit : 33 démarrages, 3 relèves/acquisitions, 4 implantations et 20 expansions

ou redressements d’entreprises.



2018 déjà bien en marche



L’année 2018 est déjà bien entamée et tout ce bouillonnement de projets continue! Parmi les grands chantiers sur lesquels la CDÉJ travaille, mentionnons la réflexion sur un projet de Living-

Lab dans notre milieu, mais aussi la réalisation d’une étude de positionnement stratégique de la MRC de Joliette pour l’attraction d’investissement ainsi qu’une étude devant permettre d’identifier les opportunités liées aux fuites du tissu commercial.