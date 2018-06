Entrée en service de la Patrouille verte de la MRC

Pour une quatrième année consécutive, le service Environnement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a mandaté une patrouille verte qui s’assurera de la compréhension des bonnes pratiques en matière d’environnement par les citoyens.



Jusqu’en septembre prochain, cette brigade composée de quatre personnes visitera les propriétés des cinq municipalités du territoire accueillant la collecte de résidus alimentaires. Ses membres, Charles Belhumeur, Maxime Giroux, Samuel Hérard et Charles-Étienne Raynault, seront en mesure de répondre aux interrogations des gens en plus de bien les renseigner.

Dès le début juin, Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et Saint-Cuthbert participeront à cette nouvelle collecte. En 2015, la Ville de Saint-Gabriel était devenue la première municipalité du territoire à y adhérer.



« Les citoyens sont invités à être réceptifs et à profiter de leurs conseils. Des outils et des professionnels sont à leur disposition afin que notre MRC se distingue par la qualité de sa gestion

des matières résiduelles », a indiqué M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel, par voie de communiqué.



Pour obtenir plus d’informations, il est possible de consulter le site Internet de la MRC, sinon de joindre l’équipe de la patrouille verte, par téléphone au 450 836-7007, poste 2547 ou par courriel à l’adresse suivante : infogmr@mrcautray.qc.ca.