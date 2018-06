Plus de 15 000$ en bourses remises aux étudiants en Gestion et technologies d’entreprise agricole

Le jeudi 17 mai avait lieu la 32e remise annuelle de bourses pour les étudiants en Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

Réunissant près d’une centaine d’invités, l’événement a permis de souligner la réussite et la persévérance des étudiants inscrits au programme en plus de souligner la diversité des parcours de nos étudiants ainsi que la qualité de leur implication dans la préparation de leur future carrière.

Remise des bourses

Au total, ce sont plus de 35 bourses de 150 $ à 1000 $, pour un montant total de plus de 15 000 $, qui ont été décernées à ceux qui se sont distingués parmi les disciplines végétales, animales, du génie rural et de la gestion agricole en plus de se démarquer par leur constance, leur assiduité, la réalisation d’un projet d’étude en milieu de travail et leur engagement entrepreneurial agricole.

Cette année encore, le programme de formation technique a pu compter sur la généreuse contribution de nombreux donateurs :

Agri-Marché

Agri-Service DMR Inc.

Agrivert Coopérative agricole régionale

Agro-100 St-Thomas Ltee

Agrocentre Lanaudière Inc.

Agropur coopérative

Banque Nationale

Cargill Nutrition Animale

Comité étudiant de Techniques agricoles

Dupont Pioneer, Semences Agrinov, Frigon, Agri-CR et fils

Financement Agricole Canada

Fondation d’aide à la formation agricole de Lotbinière

Service Agriexpert

Service SD Inc. Les assurances Hénault.

Les Caisses Desjardins de Lanaudière

La Financière agricole du Québec Laurentides-Lanaudière-Laval et Montréal

L'Union des producteurs agricoles de Lanaudière

Les industries Harnois

La Coop Novago

Machineries Nordtrac Ltée Promutuel Lanaudière

Régal, Réseau d'expert en gestion agricole de Lanaudière

Shur-Gain et Couvoir Ramsay

Synagri, Région Rive-Nord

Syndicat des éleveurs de volailles de la Rive Nord

Syndicat de la relève agricole de Lanaudière

Syndicat des éleveurs de porcs Lanaudière Outaouais Laurentides



Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette ainsi que le département de Gestion et technologies d’entreprise agricole tiennent à remercier l’ensemble des entreprises et organismes qui soutiennent et encouragent nos futurs producteurs, gestionnaires et conseillers agricoles et à féliciter les étudiants du programme ayant cheminé et réussi leur parcours avec brio.