Célébrez la première journée officielle du jardin à Saint-Charles-Borromée en créant votre propre terrarium à Maison et jardins Antoine-Lacombe, samedi 16 juin à 14 h et 15 h. L’activité est ouverte à tous et un accompagnateur vous guidera selon vos envies.

Le prix est de 15 $ par personne et comprend tous les matériaux, dont les plantes et les bocaux, ainsi que le terreau et du gravier.

Activité sur réservation à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com. Nombre de places limité à 9 personnes par créneau horaire.

Profitez de l’occasion pour visiter les jardins de la Maison Antoine-Lacombe. Jardins publics exceptionnels, ils permettent aux visiteurs d’admirer plus de 1500 espèces et variétés de végétaux. Attrayants et novateurs, ils regroupent deux courants de styles classiques anglais et français dévoilant des jardins thématiques audacieux. Des sculptures permanentes ainsi qu’une maison au cachet historique compléteront votre visite.

L’entrée est gratuite et les jardins sont accessibles de l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Apportez votre repas pour un pique-nique en nature!