Une édition mémorable pour le 25e anniversaire de la Fondation

Le 3 mai dernier avait lieu la 2e édition du 5 à 7 – Je me souviens présenté par Desjardins, événement-bénéfice au profit de la Fondation du Cégep à Joliette. Lors de cette soirée, plus de 130 personnes étaient présentes, toutes réunies pour la même cause : la réussite étudiante.

Un concept qui en a surpris plus d’un

Pour cette édition spéciale qui soulignait les 25 ans de la Fondation, les convives ont eu la chance de rencontrer plusieurs étudiantes et étudiants, professeurs et techniciens en pleine action. Les étudiants du département d’horticulture ont offert des plantes aux participants et ont animé des ateliers sur le bouturage, parlé des insectes utiles en culture et des multiples bienfaits des fines herbes en herboristerie. Il y avait également la présence des programmes en électronique, en arts visuels, des représentants de la vie étudiante avec des joueurs d’improvisation et des étudiants en cinéma qui étaient responsables du photomaton.

De plus, une bourse d’excellence a été offerte à Marie-Pier Blais, étudiante en génie civil, pour la grande rigueur qu’elle a démontrée dans la poursuite de ses études. Les personnes présentes ont également eu l’occasion d’entendre le témoignage d’une jeune mère de famille, boursière, pour qui la Fondation a permis d’avoir un petit répit financier.

Un montant de 10 000 $ a été amassé lors de cette soirée et permettra à la Fondation de garder le cap vers l’aide à la réussite et le développement de nouvelles ressources pour les étudiantes et les étudiants du Cégep à Joliette.