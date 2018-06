Trois élèves de l'École Hôtelière de Lanaudière se distinguent

Le 7 mai dernier avait lieu à l’École hôtelière de Lanaudière à Joliette, le concours de la relève hôtelière pour les élèves finissant du diplôme d’études professionnelles en Service de la restauration.



Ce concours avait comme mandat de valoriser la profession de serveur et d’informer le

grand public de l’importance du rôle d’un serveur dans les établissements hôteliers et de

restauration.

À l’aide de trois défis, les élèves ont su démontrer leurs habiletés et aptitudes acquises lors de leur formation en service de la restauration. Ils ont aussi démontré au public la complexité des différentes tâches qu’ils auront à accomplir à titre de serveur professionnel. Finalement, leur savoir-faire dans chacune des épreuves a été évalué et compilé par un jury composé de madame Catherine Rousseau, directrice aux opérations, département de la restauration du Château Joliette ainsi que Bryan Bellon, chef barmaid au nouveau bar « Le Maître Edgar » de l’Assomption.



Pour le premier défi, le « cocktail réinventé » l’élève devait faire la création d’un cocktail original et en faire une présentation détaillée et inspirante pour le jury. Chaque élève devait utiliser un produit lanaudois ou un produit forestier non ligneux dans la composition de son cocktail.



Pour le deuxième défi, un « service flamboyant » l’élève devait réaliser un café flambé à l’aide du guéridon à l’aide des ustensiles dédiés et assurer un service irréprochable.



Pour le troisième et dernier défi « Qui suis-je? », l’élève devait identifier 10 alcools à l’aveugle. La susceptibilité ainsi que la justesse étaient de mise dans ce défi.



Cette activité a été rendue possible grâce à la participation financière de la Fondation de

l’Association des restaurateurs du Québec. Celle-ci a remis un total de 750 $ en bourse

aux trois lauréats et répartis comme suit 150 $ à Samuel Thibault pour sa 3e place, 250$

à Joanie Messier pour la 2e position et 350 $ à Carolane Anctil pour la première place.

De plus, l’ARQ a assumé en totalité les frais liés à la réalisation de l’événement.



Pour les personnes désirant s’inscrire au DEP Service de la restauration à l’automne 2018, il suffit de consulter notre site Internet au centremultiservice.ca ou de vous présenter au 333, rue Sir Mathias-Tellier à Joliette.