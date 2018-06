Déménagement du centre de réadaptation en dépendance ainsi que d'autres services

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière souhaite informer la population que le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) de Joliette ainsi que les services de suivi intensif dans le milieu (SIM) et de soutien d’intensité variable (SIV), présentement situés au 256, rue Lavaltrie Sud et au 257, rue Gaspard Sud à Joliette, seront bientôt transférés dans de nouveaux locaux.

Ainsi, à compter du lundi 4 juin, les usagers seront invités à se rendre au 339, boulevard Base-de-Roc à Joliette (devant le CLSC de Joliette). Le site est accessible par autobus et est doté d’un stationnement.

Noter que les consultations nécessitent un rendez-vous.

Coordonnées et heures d’ouverture

339, boulevard Base-de-Roc, Joliette (Québec) J6E 5P3

CRD de Joliette : 450 755-6655

lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30;

mardi et mercredi de 8 h 30 à 21 h



Services SIM et SIV de Joliette : 450 752-1055

SIM : lundi au vendredi de 8 h à 21 h et samedi de 8 h à 16 h

SIV : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30