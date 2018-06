Un succès pour la 2e édition de Boxe contre le cancer

Le 5 mai dernier avait lieu la deuxième édition de Boxe contre le cancer, une activité-bénéfice au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. L’événement organisé par Le Club de boxe Michel Morin, en collaboration avec les Galeries Joliette et la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, a été un franc succès et a permis d’amasser la somme de 8 750 $, dépassant le mondant de l’année passée.

Cette somme permettra d’améliorer les soins offerts aux patients du département d’oto-rhino-laryngologie (ORL) du Centre hospitalier de Lanaudière (CHDL). Pourquoi le département d’ORL? En 2016, Mme Leclair, copropriétaire du club de boxe et conjointe de M. Morin, a été atteinte du cancer de la base de la langue et a été traitée au département d’ORL du CHDL. Après avoir combattu la maladie, le couple a ressenti un fort désir de redonner à la communauté. C’est d’ailleurs D re Sophie Desrosiers, ORL au CHDL, qui assurait la présidence d’honneur de cette activité.

Depuis 2017, M. Morin et Mme Leclair allient leur passion à la cause en organisant cette activité de financement originale. Les personnes présentes le 5 mai dernier ont eu droit à une démonstration de boxe, organisée en partenariat avec les Galeries Joliette et la fondation, une démonstration de mini-boxe pour les enfants, des cours de groupe pour adolescents et adultes, des essais pour tous, des signatures d’autographes ainsi que des prises de photos.

Pour toute question concernant les options de partenariat possibles, veuillez contacter madame Chantal Leclair au 450 755-6585. Il est aussi possible de faire un don en ligne pour soutenir la cause, au www.votrefondation.org.