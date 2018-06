Une année importante pour la Corporation du Patrimoine de Berthier

Le 12 juin dernier la Corporation du patrimoine de Berthier tenait son assemblée générale annuelle à la Chapelle des Cuthbert de Berthierville.

L’assemblée était précédée d’une exposition de peinture intitulée Enfants, gardiens du patrimoine ; projet de création inspiré du patrimoine régional. Plusieurs élèves de quatre écoles régionales (St-Cuthbert, St-Norbert, St-Barthélemy et Ste-Élisabeth) qui ont participé au projet se sont présentés à la Chapelle des Cuthbert accompagnés de leurs familles, amis et professeurs pour contempler le résultat du projet. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour l’évènement.

Le conseil d’administration a profité de l’occasion pour dévoiler sa politique pour le recrutement des

membres qui comporte, entre autres, à recevoir une invitation personnalisée des activités, d’assister à des spectacles réservés aux membres uniquement et de participer au tirage d’une œuvre d’art.

Le conseil était également fier de dévoiler le nouveau logo qui représente très bien l’organisme soit, la littérature, la musique, les arts et le patrimoine.

Enfin, un grand évènement soulignera le 40e anniversaire d’existence de la Corporation du patrimoine de Berthier le 16 juin prochain.

Les membres ont choisi en tant qu’administrateur de l’organisme, M. Réal Chevrette qui occupera le poste de président, M. Pierre Blais en tant que vice-président, Mme Hélène Blondin au poste de

trésorière et M. Louis-Marie Kimpton en tant que secrétaire. Messieurs Bernard Denis, Jacques

Rainville et Mme Nicole Dumontier occuperont les postes d’administrateurs. Madame Marie-Julie

Asselin, agente de développement culturel de la MRC de D’Autray et Mme Isabelle Fontaine, conseillère à la Ville de Berthierville, siégeront également à titre d’administratrices.



Pour en connaître un peu plus sur la Chapelle des Cuthbert ou pour devenir membre, il faut consulter le site Internet de l’organisme www.lachapelledescuthbert.com ou encore

communiquer avec Jacqueline Croisetière par courriel corp.partimoine.berthier@gmail.com ou par téléphone au : 450-916-2607.