La nouvelle salle Desjardins pour un apprentissage actif au Cégep à Joliette

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que la salle Desjardins a été inaugurée officiellement, le 3 mai dernier à la bibliothèque du cégep. C’est grâce à un travail concerté du cégep, de la Fondation du Cégep à Joliette et de Desjardins que la mise en place d’une telle salle d’apprentissage au sein de l’établissement a été possible. Cette inauguration a d’ailleurs eu lieu quelques minutes avant le 5 à 7 soirée-bénéfice de la Fondation du Cégep à Joliette.

Une salle d’apprentissage innovante

La nouvelle salle Desjardins permet un enseignement dans une formule dite d’apprentissage actif. Dans cette classe, l’enseignant est installé en plein milieu de la salle et les étudiants sont positionnés au pourtour à des tables de travail munies d’ordinateurs et d’écrans. Le travail est dirigé par les étudiants qui produisent du contenu sur un thème particulier et effectuent des recherches en équipes. Ces équipes peuvent également se déplacer de table en table pour compléter les ébauches de leurs collègues selon les directives de l’enseignant.

« La salle Desjardins dynamise les modes d’apprentissages proposés par nos enseignants et nos conseillers pédagogiques. Elle est un parfait exemple de l’innovation pédagogique dont fait preuve notre équipe pour améliorer sans cesse la réussite scolaire et développer la polyvalence de nos étudiants », affirme Hélène Bailleu, la directrice du Cégep à Joliette.

Les gens présents ont eu le privilège de voir des étudiants à l’œuvre dans le contexte de la nouvelle salle lors d’une session d’enseignement éclair dirigé par madame Marilène Poitras. « Nous avons travaillé fort pour avoir une telle salle qui démontre à quel point l’intelligence collective est pertinente dans notre cégep. Je peux affirmer avec conviction que cette nouvelle dynamique d’apprentissage est très bénéfique pour certains étudiants. Ceux qui préfèrent l’enseignement traditionnel, quant à eux, sont quand même enchantés de découvrir une nouvelle façon d’apprendre! » soutient l’enseignante d’allemand au collège.

« Plusieurs formes d’apprentissage sont maintenant à la portée des enseignants grâce à la disposition logistique de cette salle. Les installations technologiques offrent aux étudiants la possibilité d’effectuer un travail collaboratif » conclut Martin Richard, conseiller pédagogique au cégep.

L’implication de Desjardins

Pour Desjardins, cette contribution à la mission pédagogique du Cégep à Joliette s’inscrit parfaitement dans sa propre mission de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. « Les caisses Desjardins de la région de Lanaudière éprouvent une grande fierté de pouvoir contribuer à une nouvelle forme d’apprentissage innovante qui repousse les limites de la pédagogie », soutient Manon Servant, représentante des caisses Desjardins de Lanaudière.