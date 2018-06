À Terrebonne, la conduite avec les facultés affaiblies c'est non, point final.

Dans le cadre de la Semaine de la police qui se déroule depuis dimanche et jusqu’à samedi prochain à travers le Québec, la Ville de Terrebonne et le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion lance sa campagne 2018 de sensibilisation à la sécurité routière sur le thème #TousResponsables. Point final.

L’édition 2018 de la campagne comporte deux volets. Le premier concerne directement les effets des capacités affaiblies sur la sécurité routière. Il se déploie avec un visuel essentiellement noir et blanc qui met l’accent sur les mots Point final. en vue de marquer le caractère incontestable des faits mis de l’avant. Par ailleurs, on fait également le pari d’attirer l’attention en se distinguant de la gamme de couleurs très vives souvent utilisées dans les opérations marketing.

« Les messages véhiculés par cette campagne de sensibilisation sont clairs et appuyés sur des faits, des vérités indéniables concernant la sécurité routière. Par exemple, quand on dit que l’alcool affecte les capacités au volant, personne ne peut prétendre le contraire, c’est prouvé scientifiquement ! Ça porte donc forcément à la réflexion », a ajouté monsieur Marc-André Plante, maire de Terrebonne, à l’occasion du lancement médiatique.

Monsieur Marc Brisson, directeur du Service de police intermunicipal, tenait pour sa part à souligner « qu’aux yeux des membres de son équipe, la stratégie de cette année s’avère différente, rafraichissante. En effet, après avoir utilisé beaucoup d’images-chocs suscitant des émotions fortes, l’initiative municipale opte cette fois pour une approche qui mise davantage sur une réflexion très factuelle qui, on le souhaite tous, pourra déboucher sur une prise de conscience individuelle et collective, puis sur des changements de comportements. »

En ce qui a trait au second volet de la campagne, il fait pour sa part appel au gros bon sens des gens en reprenant le vocable Tout simplement. En interpellant les gens sur la base de la simplicité et de la logique pure, la Ville désire faire écho aux responsabilités partagées qui reposent sur les épaules de tous les usagers de la route, soient-ils conducteurs, cyclistes ou piétons. Les visuels de ce volet sont d’ailleurs plus colorés, car ils visent l’adoption de comportements positifs et respectueux.

Monsieur le maire l’énonce fièrement :«Avec une telle campagne de sécurité routière, Terrebonne souhaite responsabiliser ses citoyens quant au rôle que chacun doit jouer pour créer et surtout maintenir une collectivité agréable et sécuritaire où le civisme prime. Tout simplement.»

La campagne #TousResponsables. Point final. visera le citoyen là où il est, notamment au volant, dans la rue, dans les restaurants et bars ou encore dans les événements publics. Pour se faire, on aura recours à des outils de communication diversifiés tels que des produits d’affichage, des publications sur les médias sociaux, des activités de sensibilisation dans les écoles et des infographies.