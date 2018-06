Le Club Optimiste de Sainte-Émélie-de-l’Énergie offre un chauffe-couvertures au Centre d’hébergement du Piedmont

Le Centre d’hébergement du Piedmont de Saint-Jean-de-Matha est fier de recevoir un chauffe-couvertures de la part du Club Optimiste de Sainte-Émélie-de-l’Énergie par le biais de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. L’activité Marchons pour nos ainés, qui a eu lieu le 16 septembre 2017, a permis d’amasser un montant de 4 370 $, somme ayant contribuée à l’achat du chauffe-couvertures.

L’appareil permettra d’améliorer le confort de la clientèle du centre d’hébergement et de l’unité de soins palliatifs intégrée au centre, en profitant de couvertures chaudes. On rappelle que le Centre d’hébergement du Piedmont fait partie du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière).

La fondation désire remercier encore une fois tous les participants et les organisateurs de la marche, en particulier le Club Optimiste de Sainte-Émélie-de-l’Énergie qui en est l’instigateur.