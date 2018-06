Le Bureau de la concurrence doit enquêter sur le prix de l’essence

Alors que le prix du litre d’essence a de nouveau bondi à l’aube de la belle saison, le Groupe parlementaire québécois demande au gouvernement Trudeau d’ordonner au Bureau de la concurrence une enquête sur la fixation du prix du carburant.



« Chaque printemps, c’est la même histoire. Plus la température grimpe, plus le prix de

l’essence augmente. C’est rendu l’habitude : à la veille d’une longue fin de semaine ou juste à

temps pour les vacances de la construction, le prix à la pompe fracasse des records. Chaque

fois, on demande au gouvernement fédéral d’intervenir et chaque fois, il abandonne la

population. Nous lui demandons aujourd’hui de prendre ses responsabilités et d’ordonner la

tenue d’une enquête », a déclaré Gabriel Ste-Marie, député de Joliette.

Tout citoyen peut se plaindre au Bureau de la concurrence et lui suggérer de se pencher sur

toute situation jugée suspecte. Cependant, conformément à l’article 10 (1) c) de la Loi sur la

concurrence, seul le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique,

Navdeep Bains, a le pouvoir d’ordonner au Bureau la tenue d’une enquête.

Le Groupe parlementaire québécois lui demande de faire usage de ce pouvoir, constatant des

irrégularités dans les marges de profit des pétrolières laissant craindre qu’il puisse y avoir

collusion pour la fixation des prix à la pompe. Le gouvernement fédéral a refusé à deux reprises

d’exiger cette enquête.



« Alors que les gens se serrent la ceinture pour se planifier des vacances d’été, Ottawa doit agir

pour leur éviter une autre mauvaise surprise à la pompe. Le gouvernement Trudeau a été bien

assez généreux avec les pétrolières en leur accordant des subventions à la pelletée et deux

nouveaux pipelines. Il est plus que temps qu’il intervienne une bonne fois en faveur de la

population », a conclu Gabriel Ste-Marie.