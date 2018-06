Réouverture de la Maison Louis-Cyr

La Maison Louis-Cyr est heureuse d’annoncer qu’après une hibernation de quelques mois, elle sera à nouveau ouverte pour les visites à compter du vendredi 4 mai 2018.



Jusqu’au 23 juin 2018, il sera possible de visiter le musée du vendredi au dimanche de 10 h à 16 h. À compter de la Fête nationale et ce pour toute la période estivale, la Maison Louis-Cyr sera accessible du mardi au dimanche de 10 h à 17 h. D’autres horaires sont également disponibles pour les visites de groupes, sur réservation.



Pour en savoir davantage au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com. Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la Maison Louis-Cyr au 450 886-1666 ou à info@maisonlouiscyr.com.