Dans quels cas la chirurgie d'animaux de compagnie est-elle nécessaire ?

Vous possédez un animal de compagnie et vous vous demandez quand recourir aux services d’un vétérinaire pour une chirurgie? Il y a fort à parier que votre compagnon aura besoin d’une intervention chirurgicale au moins une fois au cours de sa vie.

Voici quelques-unes des diverses raisons pouvant amener votre compagnon à avoir besoin d’une chirurgie pour animaux ou de soins vétérinaires d’urgence.

La stérilisation des chiens et des chats

L’une des raisons les plus courantes nécessitant une chirurgie pour animaux, et qui n’est pas toujours urgente, puisqu’on peut la pratiquer à tout moment de la vie d’un chien ou d’un chat, dépendant de leur état de santé, est la stérilisation, soit le retrait des ovaires chez la femelle et des testicules chez l’homme.

En effet, en raison des surpopulations de chiens et de chats et du manque de refuges et de bonnes familles pour les accueillir, il est préférable de contrôler les populations en procédant à la stérilisation des bêtes. Non seulement cela permet de diminuer le nombre de naissances, mais cela diminue également les risques de contracter certaines maladies telles que le cancer de la prostate ou de l’utérus chez les animaux qui subissent l’opération.

Les soins vétérinaires d’urgence

On a également recours à la chirurgie pour animaux lorsque notre compagnon a besoin de soins vétérinaires d’urgence. Par exemple, s’il a été victime d’un traumatisme ou encore d’un accident, s’il a été frappé par une voiture ou encore s’il a fait une chute dans les escaliers ou encore d’un étage. Dans tous les cas où une intervention immédiate est requise pour sauver la vie de l’animal, il est conseillé de ne pas attendre et de recourir à des services d’urgence. Sur place, le vétérinaire sera en mesure d’évaluer l’état de santé de votre animal et de vous dire si oui ou non votre bête a besoin d’une chirurgie pour animaux.

Votre animal adopte un comportement anormal

Une autre raison de se rendre chez un vétérinaire d’urgence est si vous constatez que votre animal adopte des comportements anormaux ou encore si des symptômes inquiétants apparaissent : convulsions, tremblements prononcés et répétitifs, saignements suspects, etc. Dans de tels cas, il est recommandé de communiquer avec un vétérinaire d’urgence pour vérifier l’état de santé de votre compagnon au plus vite.

Les chirurgies préventives

Les vétérinaires pratiquent toutes sortes de chirurgies pour animaux, allant de chirurgies oncologiques à des opérations pour traiter des fractures, des hernies discales ou encore des problèmes cardiovasculaires, respiratoires ou gastro-intestinaux.

Il se peut que vous ayez besoin d’une chirurgie préventive pour animaux en vue d’enrayer ou de diminuer les risques pour votre bête de contracter certaines autres maladies dans le futur. Bref, les raisons de recourir à des chirurgies pour animaux sont nombreuses.

En cas de sérieux doutes sur l’état de santé de votre animal, n’hésitez pas à communiquer avec un vétérinaire d’urgence. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, celui-ci sera en mesure d’évaluer la situation et de vous conseiller les meilleurs soins possibles pour améliorer la santé de votre compagnon.