Dans un couple, il est important de savoir entretenir la flamme. En effet, surtout après plusieurs mois ou années ensemble, la routine peut s’installer. Si elle est signe de stabilité, elle peut aussi s’avérer pesante cas. Voici donc 4 idées pour sortir son couple de la routine !

Des sorties différentes

D’abord, vous pouvez envisager de nouvelles sorties pour rompre la routine dans votre couple. L’idée est de sortir de votre quotidien en découvrant de nouveaux endroits et personnes. Pour cela, pas besoin de partir à l’autre bout du monde ! Il est tout à fait possible de trouver de nouvelles sorties proches de chez vous.

Musée, restaurant, bar, théâtre, activité sportive, etc. Faites selon vos goûts et vos possibilités. Et surtout, ne laissez pas une nouvelle routine s’installer : renouvelez régulièrement vos destinations pour entretenir la nouveauté.

Un voyage romantique

Pour briser la routine, rien de tel qu’un changement d’air. Organisez donc un voyage romantique avec votre moitié. Vous pouvez sélectionner la destination ensemble ou bien préparer cette surprise de votre côté. Pour un week-end ou plus longtemps, profitez de ces jours loin du quotidien pour renouer des liens avec votre bien-aimé(e).

Des petites attentions

Ensuite, au début d’une relation, chacun est souvent plus attentionné envers l’autre. Mais avec le temps, ces gestes s’estompent. Pour raviver la flamme et briser la routine, cultivez donc ces petites attentions au quotidien : bisou, chocolats, dîner aux chandelles, chanson préférée, petit cadeau, etc. Et n’attendez pas les événements spéciaux pour être attentionné !

Improvisez !

Enfin, si vous désirez vraiment sortir votre couple de la routine, apprenez à lâcher prise ! Arrêtez de tout planifier et osez improviser. Pris dans le quotidien, il est souvent plus rassurant de tout organiser et de suivre une planification. Mais cette organisation ne laisse plus de place à la surprise et à la nouveauté

Afin d’éviter que les semaines s’enchaînent et se ressemblent, gardez un peu de mystère et décidez des choses au dernier moment. Au lieu de planifier tous vos week-ends six mois à l’avance, gardez quelques jours libres et improvisez une sortie le jour J.

Conclusion

En appliquant ces 4 astuces au quotidien, votre couple sortira vite de sa routine !