5 symptômes de la perte auditive

Les causes de la perte auditive sont liées à l’âge, mais aussi à des facteurs environnementaux, exposition prolongée et répétée au bruit, à des maladies ou certains médicaments. Cependant, elle est à 90% le fait de l’âge. La perte est ainsi progressive à partir de 50 ans. On parle de surdité de perception. Son apparition est insidieuse si bien qu’il n’est pas facile d’en reconnaître les symptômes. Quels sont les signes d’alerte et comment y remédier ?

Des échanges difficiles en milieu bruyant

La conversation devient difficile dans un environnement bruyant, en groupe ou au téléphone. L’audition demande un effort de concentration soutenu et donne lieu à des demandes de répétitions, des quiproquos ou de l’incompréhension… La conséquence est l’apparition de changements d’humeur, d’agacement du fait de la sensation de paroles inarticulées. Les difficultés de communication peuvent aboutir à un isolement social à terme.

Une augmentation du volume de la télévision

L’entourage se plaint de l’augmentation du volume de la télévision ou de la radio alors que le sujet malentendant ne s’en rend pas compte.

La perte d’audition des sons extérieurs

Le moteur des voitures, le chant des oiseaux, la sonnerie de la porte ou du téléphone ne sont plus perceptibles. Le bruit n’occasionne plus de gêne.

La perte des sons aigus

Au début, il devient difficile de percevoir les voix de femmes ou d’enfants. À terme, les sons graves disparaîtront également. Les voix d’hommes deviendront de ce fait incompréhensibles.

La présence d’acouphènes

Les acouphènes sont des bourdonnements diffus dans l’oreille. L’entourage ne comprendra pas la gêne occasionnée d’où le renforcement de l’isolement.

Dès l’apparition de ces signes, il faut faire confirmer le diagnostic chez un audioprothésiste à Laval. Une prise en charge précoce est la meilleure prévention pour ralentir l’aggravation de la perte auditive. Il n’existe pas en effet de traitement chirurgical pour restaurer la perception des sons, sauf s’il s’agit d’une surdité de transmission, c’est-à-dire un défaut dans le système qui transmet le son, ce qui n’est pas le cas chez les sujets âgés.

La surdité de perception ne peut être traitée que par une prothèse auditive personnalisée. Aujourd’hui, la technologie a mis au point des équipements ultras petits donc extrêmement discrets et confortables. Certains même peuvent être portés en continu, car installés à 4 mm du tympan.

Les personnes atteintes de perte auditive font rarement la démarche de consulter un spécialiste, ce qui est vraiment dommage. Avec un peu d’attention, vous pourrez peut-être convaincre votre proche de passer un test.