Assistez à la conférence Prendre soin de sa santé psychologique

Dans le cadre de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, l’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) organise un événement spécial auquel elle convie toute la population lanaudoise.

Venez rencontrer Monsieur Martin Benny lors de cette conférence interactive qui présente des outils éprouvés par la recherche et propose des expérimentations concrètes pour prendre soin de soi-même et des autres.

Apprivoisez l’imperfection de notre condition ainsi que des pistes pour cultiver ce qu’il y a de plus constructif dans l’humanité.

Monsieur Benny est titulaire d’un doctorat en psychologie de l’éducation, et enseigne au Collège Montmorency. Il est également formateur en psychologie positive et coauteur du livre Santé mentale et psychopathologie, une approche biopsychosociale.

Détails de l'événement:

L'événement se déroulera le mercredi 30 mai 2018, à 19 h, au Centre Laurent-Venne 225, boulevard J.-A. Paré, à Repentigny.

Le coût d'une entrée est de 10 $ par personne, payable lors de l’inscription.

Café et collations seront servis sur place.

Veuillez noter que l'inscription est obligatoire, pour y procéder composez le (438) 494-9900 sud ou le (450) 753-5545 nord. Sinon, écrivez à l'adresse suivante : asepl@intermonde.net.