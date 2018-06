Soulignez la Journée mondiale de la sage-femme, le 5 mai prochain

Le groupe Accès Maisons de Naissance Lanaudière (AMNL) organise une rencontre festive et lance une campagne positive pour la Journée mondiale de la sage-femme, le 5 mai 2018.

Journée mondiale de la sage-femme, 5 mai 2018

Le groupe Accès Maisons de naissance Lanaudière invite la population à venir participer à une rencontre festive au parc Lajoie à Joliette de 11h00 à 15h00 le 5 mai 2018. Les participant.es sont invité(e)s à apporter leur lunch.

#jaimemasagefemme2018

Afin de faire connaitre davantage les services sages-femmes, AMNL invite la population à partager dans leurs réseaux les raisons pour lesquelles ils aiment leurs sages-femmes.

Voici un avant-goût de la campagne; un témoignage de Geneviève Larocque, membre du groupe Accès maisons de naissance Lanaudière et du Groupe MAMAN :

« Grâce à l'accompagnement attentif et discret de Sophie, notre sage-femme, mon conjoint et moi avons pu faire équipe pour mettre au monde notre bébé tout naturellement, dans la douceur et le confort de la maison de ma mère. Cette expérience puissante m'a donné une grande confiance en moi pour débuter notre nouvelle vie à trois! »

Le 5 mai, soyez à l’affut des témoignages touchants de naissances accompagnées par les sages-femmes de la région.

C’est quoi une sage-femme ?

On peut lire sur le site internet de l’ordre des sages-femmes du Québec :

«La sage-femme est une professionnelle de la santé formée pour être entièrement responsable des soins et des services durant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale pour la mère et le nouveau-né, et ce, jusqu’à 6 semaines après la naissance [...]La sage-femme travaille au sein d’une maison de naissance ou d’un service de sages-femmes. Elle fait partie d’une équipe multidisciplinaire constituée par des professionnels du CISSS ou de l’hôpital de référence.» Malheureusement, comme le mentionne Mélanie Martin, , membre du groupe Accès maisons de naissance Lanaudière: «Beaucoup de personnes ne savent pas que ce service est gratuit, couvert par la RAMQ et donc offert par le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux. »

Quels sont les services offerts dans la région ?

Présentement, dans la région de Lanaudière, les couples qui attendent un enfant peuvent se rendre à Terrebonne dans des bureaux aménagés pour la consultation afin d’obtenir des services sages-femmes depuis 2013.

Les accouchements se font à la maison de naissance Le Boisé à Blainville grâce au partenariat établi entre le CISSS du sud de Lanaudière et la maison de naissance. Les parents peuvent aussi choisir de vivre l’accouchement au Centre Hospitalier Pierre-Legardeur, accompagnés d’une sage-femme. Les accouchements à la maison sont aussi possibles dans un périmètre restreint autour du point de services sages-femmes et du CH Pierre-Legardeur.

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook d' Accès Maisons naissance de Lanaudière.