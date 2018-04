Saint-Ambroise-de-Kildare remercie ses bénévoles lors d'un brunch

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a souligné la grande richesse que représentent les bénévoles pour la communauté. Sous forme de brunch, le conseil municipal a accueilli plus de 150 bénévoles lors d’un événement organisé à la salle Lamontagne.

« Cette rencontre se veut un geste de reconnaissance envers nos bénévoles pour tout le travail qu’ils réalisent dans notre municipalité », soulignait M. François Desrochers, maire de la Municipalité.

Différents prix ont été tirés au hasard parmi les bénévoles présents, et une tasse à l’effigie de la Municipalité a été remis à tous les gens présents.

Le conseil municipal a aussi procédé au dévoilement du bénévole de l’année 2017.

Mme Cathy Noury a ainsi été honorée pour plus de 30 ans de bénévolat et d’implication au sein de la Municipalité. Mme Noury est, entre autres, présidente du groupe Scouts de Kildare en plus de siéger sur différents comités municipaux et de participer activement aux événements.

Comme le mentionnait M. Desrochers : « À Saint-Ambroise-de-Kildare, nous croyons vraiment que les bénévoles représentent l’âme de la Municipalité et qu’ils contribuent tous au rayonnement de notre communauté. »

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare tient à remercier tous les bénévoles présents lors de cette matinée.

