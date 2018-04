La Course aux 1000 pieds est de retour pour une 5e année

De retour à Joliette pour une cinquième année, la Course aux 1000 pieds occasionnera la fermeture de certaines rues le 6 mai dès 7 h.

Près de 3 500 coureurs et 50 entreprises sont attendues à l’occasion de cette course qui se déroulera sur les pistes cyclables longeant la rivière L’Assomption dans les parcs Louis-Querbes et Renaud de même que dans certaines rues du secteur Saint-Jean-Baptiste et du centre-ville, dont la place Bourget et le boulevard Manseau.

Fermeture de certaines rues

Les rues empruntées par les coureurs seront donc fermées à la circulation le 6 mai de 7 h 30 à 11 h (réouverture partielle du secteur Saint-Jean-Baptiste vers 10 h).

Les résidents concernés et prévoyant quitter leur demeure durant cette période sont priés de stationner leur véhicule dans une rue avoisinante.

Les véhicules d’urgence auront accès aux demeures en tout temps, si nécessaire.

Le trajet complet de la Course aux 1000 pieds est disponible, en cliquant ici.

La Ville de Joliette fait appel à la compréhension des automobilistes et les remercie à l’avance pour leur collaboration essentielle au bon déroulement des activités.