Qu’est-ce que l’ergothérapie ?

Article commandité

Profession considérée comme paramédicale, l’ergothérapie est une pratique permettant aux personnes de tous les âges (nouveau-nés, enfants, adultes, personnes âgées, etc.) aux prises avec une incapacité physique ou mentale de développer et de préserver leur indépendance et leur autonomie.

Réadaptation physique et sociale à la suite de blessures physiques ou mentales

Pratique difficile à définir, puisqu’elle englobe plusieurs sphères et touche à plusieurs domaines, l’ergothérapie aide les gens à fonctionner dans leur vie de tous les jours après que ceux-ci aient subi des blessures mentales, émotionnelles ou physiques (par exemple un accident ou un traumatisme), ou encore à la suite de problèmes de développement, de problèmes émotionnels ou encore de problèmes de vieillissement.

Bref, les champs d’application de l’ergothérapie sont divers, mais disons simplement qu’elle sert à maintenir, développer et adapter le potentiel des personnes en vue de leur permettre de se réaliser sur les plans personnel et social.

Amélioration de l’autonomie et intégration sociale

Ultimement, l’ergothérapeute est un professionnel de la santé qui permet à une personne de réaliser les activités quotidiennes qui sont importantes pour elle, que ce soit bouger, marcher, cuisiner, faire du bricolage, aller au cinéma, ou toute autre activité physique ou sociale qui compte pour elle. L’ergothérapie permet autant une réintégration de la personne dans son milieu de vie quotidien, que dans son milieu de vie social (au travail, avec les amis, etc.).

Par exemple, après un accident de voiture où elle a perdu en partie l’usage de ses jambes, une personne devra réapprendre à bouger, marcher et courir, mais également à s’intégrer socialement en fonction de sa nouvelle condition physique. Par l’entremise d’un programme d’activités soigneusement élaboré, un ergothérapeute à Montréal pourra lui permettre d’atteindre ce but.

Programmes d’activités personnalisés

Le développement des programmes d’activités élaborés par l’ergothérapeute est personnalisé en fonction des besoins de chaque personne. Pour cela, un examen de la condition du patient est d’abord réalisé par l’ergothérapeute, qui mettra par la suite sur pied un programme personnalisé pour aider la personne à se réintégrer.

Qui pratique l’ergothérapie et où trouve-t-on un ergothérapeute ?

La personne qui pratique l’ergothérapie est un ergothérapeute. Pour exercer la profession, une personne doit avoir complété avec succès la formation universitaire en ergothérapie offerte à Montréal ou dans une autre ville. Au Québec, la formation d’ergothérapie est offerte à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec.

Dans la belle province, on trouve plusieurs cliniques d’ergothérapie à Montréal ainsi qu’ailleurs en région. Ainsi, vous pourrez bénéficier de soins personnalisés dans des cliniques spécialisées à Montréal ou en région, facilement, selon vos préférences. Outre dans les cliniques privées, on trouve aussi les ergothérapeutes dans plusieurs autres milieux, comme ils travaillent avec tous les types de clientèles.

On retrouve les ergothérapeutes dans les écoles, les établissements de santé publics et privés (hôpitaux, CHSLD, CLSC, etc.), ainsi que les organismes communautaires. Bref, on trouve des ergothérapeutes partout, ce qui fait que si vous cherchez un ergothérapeute qualifié à Montréal ou ailleurs, vous n’aurez pas de difficulté à en trouver un.