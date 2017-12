Conseils pour bien choisir sa porte d’entrée

Article commandité

Vous rénovez prochainement et vous aimeriez changer votre portée d’entrée? Vous avez acheté une nouvelle construction et vous êtes à la recherche d’un matériau de choix pour construire votre porte d’entrée? Cet article est pour vous.

En matière de portes d’entrée, il existe tellement d’options que parfois, cela n’est pas évident de s’y retrouver. Afin de vous aider à effectuer une sélection éclairée, voici quelques conseils pour bien choisir votre prochaine porte d’entrée.

Le choix du matériau : un élément déterminant

En fait, il existe plusieurs critères à considérer, lorsque vient le moment de choisir sa nouvelle porte d’entrée. Le premier, et le plus important de ces critères, est le choix de matériau. En effet, il importe de choisir le bon matériau, puisque la porte d’entrée est souvent l’un des premiers éléments que vos invités aperçoivent lorsqu’ils se rendent chez vous. Il importe donc de faire bonne impression.

La porte d’entrée en acier

De manière générale, les portes en acier offrent un excellent rapport qualité-prix. L’un des principaux avantages de la porte en acier est sans contredit qu’elle est celle offrant la meilleure sécurité. Disponible dans une vingtaine de teintes et de coloris, la porte en acier peut facilement être combinée avec d’autres matériaux, tels que le bois ou la vitre, pour offrir un look différent et moins froid.

La porte d’entrée en bois

Matériau noble et polyvalent, le bois offre une multitude de couleurs et de finis aux propriétaires de résidences ou de commerces. Qui plus est, le bois est un matériau très isolant, ce qui fait que combiné avec l’acier, il offre le meilleur des deux mondes, soit la sécurité et l’étanchéité. La porte en bois est abordable et sécuritaire ; son seul inconvénient est qu’elle requiert plus d’entretien que la porte en PVC ou en aluminium.

La porte d’entrée en aluminium

Disponible en une multitude de modèles et de couleurs, la porte d’entrée en aluminium est idéale pour ceux qui recherchent une porte à l’allure moderne et élégante. Ne nécessitant aucun entretien particulier, la porte en aluminium est solide et durable et offre un excellent rapport qualité-prix. Le seul bémol se situe au niveau de la sécurité. La porte en aluminium est en effet plus facile à fracturer que la porte en acier.

La porte d’entrée en PVC

Écologique et isolant, le PVC représente une autre option de choix en matière de portes d’entrée. Nécessitant peu d’entretien, le PVC est insensible aux changements climatiques et est donc très résistant aux intempéries. Disponible en plusieurs coloris et couleurs, la porte en PVC est abordable et convient à tous les types de budgets. Toutefois, elle n’est pas aussi sécuritaire que la porte en acier.

Pourquoi ne pas faire affaire avec un professionnel ?

Après avoir lu ces lignes, vous ne savez toujours pas pour quel modèle de porte d’entrée opter ? Rendez-vous dans un magasin spécialisé en portes d’entrée ; vous pourrez ainsi obtenir de précieux conseils de la part d’experts qui pourront vous guider dans votre sélection et vous aider à choisir la meilleure porte d’entrée en fonction de vos besoins et de votre budget.