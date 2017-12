4 assurances auxquelles souscrire en priorité

Article commandité

Les assurances nous prémunissent contre les aléas de la vie. Pour se protéger et garantir à notre famille une bonne qualité de vie en cas de problème, mieux vaut prendre les devants et souscrire un contrat. Voici les plus importants.

L’assurance-vie

Un contrat d’assurance-vie est synonyme de sécurité financière : il est destiné à maintenir le niveau de vie de votre famille et assurer l’avenir de vos enfants.

La somme versée est libre d’impôts, une bonne façon de laisser un héritage ou de faire un don à une œuvre caritative.

Vos proches pourront également régler les frais funéraires et les éventuelles dettes que vous auriez contractés.

Plusieurs formules sont possibles :

L’assurance-vie temporaire dont la période est fixée jusqu’à un certain âge. Les primes sont établies pour la durée du contrat. En cas de survie, vous ne bénéficierez d’aucun versement. Mais il est possible de renouveler la période pour un autre montant.

L’assurance-vie universelle assortie d’un compte d’investissement.

L’assurance-vie entière vous garantissant, pour les mêmes primes, la même prestation tout au long de votre vie.

Toutes les assurances ne proposent pas les mêmes options. Il vous faudra obtenir les meilleures offres d'assurance vie en ligne en étudiant bien de quelle façon ce contrat complètera celui dont vous bénéficiez par votre employeur, si toutefois c’est le cas.

L’assurance invalidité

Ce type d’assurance privée vous propose une protection contre la maladie ou un accident entraînant une incapacité de travail temporaire ou définitive. Les garanties prennent le relais après l’épuisement des prestations d’assurance invalidité de courte durée, le crédit de congé employeur et les prestations de l’assurance-emploi.

Entre 60 et 85 % de votre salaire peuvent vous être versés selon les assurances, pour une période maximale de 6 mois. Les prestations passent ensuite à 60-70% pour une période de 2 ans si vous êtes toujours en incapacité de travail. Il est encore possible de prolonger le versement. Mais tout dépend des assurances et de la notion d’invalidité qui varie elle aussi de l’une à l’autre. Renseignez-vous bien à ce sujet avant de signer.

L’assurance maladie grave

L’assurance maladie grave complète les besoins médicaux de base. Elle couvre les services infirmiers spécialisés, les services d’ambulance, les équipements durables tels qu’une chaise roulante par exemple. Il est possible aussi d’obtenir un supplément de revenus. Si vous êtes en voyage, vos frais seront pris en charge également.

Avant de souscrire, vous devez bien connaître le régime d’assurance de votre employeur de manière à ne pas vous assurer deux fois pour la même chose.

L’assurance- vie hypothécaire

Si vous êtes propriétaire ou envisagez de le devenir, l’assurance-vie hypothécaire protège votre famille en cas de décès : le prêt hypothécaire est alors remboursé, la maison est payée.

Pour chacune de vos souscriptions, soyez vigilant : étudiez les clauses du contrat et faites-vous bien expliquer les différentes options pour faire un choix éclairé.