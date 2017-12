Une journée au musée à l’image des jeunes

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) convie la population à une journée entièrement imaginée par des élèves de 6e année et de secondaire 3 formant le Conseil de la relève 2017 du MAJ. Les activités gratuites et ouvertes à tous se dérouleront le 17 décembre 2017, de 10 h à 16 h. En avant-midi, un atelier de création de boules à neige, dirigé par les jeunes du primaire du Conseil de la relève, sera offert à toute la famille. De 13 à 16 h, les élèves du secondaire se transformeront en guides pour faire voyager les participants à travers Les îles réunies, l’exposition permanente du Musée. Les élèves guideront les visiteurs à travers des parcours dynamiques et ponctués de dialogues afin de partager leurs connaissances au sujet de leurs œuvres favorites. Cette journée d’activités s’annonçant très populaire, un deuxième atelier de fabrication d’ornements de Noël a même été ajouté pour l’après-midi (de 13h à 16h).



L’ensemble des activités et l’entrée au Musée seront gratuits toute la journée.



Une activité pour motiver nos jeunes

Le projet du Conseil de la relève est une initiative originale du Musée d’art de Joliette visant le développement de la conscience citoyenne des jeunes Lanaudois. Depuis près de 2 mois et demi, les élèves issus de différentes écoles de la région se rencontrent afin de développer des activités culturelles s’adressant à toute la famille. À la suite d’une formation en art et avec l’encadrement d’une éducatrice du MAJ, les membres du Conseil de la relève sont guidés tout au long du processus de création du projet. L’ensemble de l’opération est rendu possible grâce à l’aide financière de la Fondation des Samares et au support de Sport et loisir Lanaudière.

« Chaque année, c’est un plaisir de créer des activités avec des jeunes engagés et passionnés qui ont vraiment envie d’en apprendre plus sur ce qui se passe entre les murs du Musée. C’est très motivant de les aider à développer des projets façonnés à leur image! Tout le processus de création derrière cette initiative est enrichissant et l’expérience est positive autant pour eux que pour notre équipe à l’éducation. Quelques participants des années précédentes m’ont même contactée pour s’impliquer de nouveau cette année! », explique Elaine Fafard-Marconi, éducatrice au Musée d’art de Joliette et responsable du Conseil de la relève.

Le Musée d’art de Joliette est fier de contribuer au succès de nos jeunes avec des actions visant à promouvoir la persévérance scolaire et à rendre la culture accessible au plus grand nombre. Le MAJ s’implique auprès de milliers de personnes chaque année afin d’offrir des projets stimulants, des ateliers de création, des visites adaptées aux besoins des jeunes, des rencontres privilégiées avec les spécialistes du milieu et des opportunités de découvrir de nouvelles professions.