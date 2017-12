Persévérance scolaire et réussite éducative : une volonté renouvelée dans la région

Le 30 novembre dernier, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) conviait ses membres et partenaires à sa 14e assemblée générale annuelle (AGA), qui s’est tenue à la bibliothèque Bernard-Patenaude à Mascouche. L’AGA a été l’occasion de rendre compte de la mobilisation lanaudoise en matière de persévérance scolaire et de cette volonté renouvelée de maintenir la réussite éducative au niveau de priorité régionale. Monsieur Richard Desjardins, président du CREVALE, a d’ailleurs illustré cet engagement en rappelant les appuis consentis par les partenaires au cours de la dernière année : « Force est de constater que nos partenaires ont réitéré leur engagement, d’abord par l’appui et la participation de plusieurs aux négociations d’une entente sectorielle en persévérance scolaire et réussite éducative et l’adhésion renouvelée de plus de 400 membres, ensuite par le maintien du nombre de lieux d’affaires certifiés OSER JEUNES, ainsi que par l’engagement financier des Caisses Desjardins de Lanaudière et de Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette ». L’assemblée a finalement permis la formation du conseil d’administration 2017 2018, ainsi que la transmission des perspectives et orientations pour la prochaine année.

La reconnaissance et la volonté d’agir sont bien vivantes dans Lanaudière

Après deux années de tumulte et d’incertitude, le CREVALE a réussi à maintenir ses activités tout en stabilisant son organisation, qui s’est actualisée, entre autres, grâce à la reconnaissance des instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative (IRC) par le ministère de l’Enseignement et de l’Éducation supérieure (MEES). Cette reconnaissance permet le financement d’une mesure dédiée à la lecture, mais révèle la volonté du gouvernement de financer sa mission de façon récurrente. Cet appui de taille ainsi que les divers engagements des partenaires locaux et régionaux ont permis à l’équipe du CREVALE de réinvestir la totalité de son plan d’action et d’atteindre ses objectifs annuels. « Grâce à l’appui de nos partenaires et à l’engagement de l’équipe en place, le CREVALE a su maintenir les projets phares, être plus présent dans les concertations locales, faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans l’analyse et la recommandation de projets au MEES, intensifier l’accompagnement des organismes locaux dans l’élaboration de projets et dans leur évaluation, et s’impliquer dans divers comités du Réseau des IRC du Québec », a précisé Ann Marie Picard, directrice du CREVALE. Plus concrètement, voici dix faits saillants de l’année 2016-2017 au CREVALE :

• Mise sur pied du comité de pilotage régional, Mission lecture Lanaudière;

• Présentation de données locales dans les MRC de D’Autray, L’Assomption, Les Moulins et Montcalm;

• Implication auprès de six concertations locales et de cinq concertations régionales;

• Présentation d’outils de gestion des ressources humaines étudiantes auprès de six organismes de développement économique;

• Coordination de la campagne régionale des Journées de la persévérance scolaire : 101 134 personnes jointes par les activités inscrites;

• Alimentation en continu de trois sites Web, une infolettre et des réseaux sociaux;

• Soutien à deux initiatives en persévérance scolaire et en réussite éducative et 26 en lecture, pour un total de 369 676 $;

• Déploiement de « Moi, mon avenir » et du programme de certification OSER-JEUNES;

• Arrimage du plan d’action du CREVALE à celui d’Envolée 0-5;

• Production et distribution de 24 304 outils en soutien aux parents.

L’assemblée générale annuelle s’est conclue sur les perspectives et orientations de l’année 2017-2018 et par une conférence d’Olivier Hamel. Enfin, le CREVALE a invité les membres et partenaires présents à participer à la fête alors que les JPS célébreront leur 10e anniversaire du 12 au 16 février prochain.