Un conseil d’administration toujours à l’affût des bonnes pratiques de gouvernance

À son lac-à-l’épaule annuel le 7 novembre dernier, le conseil d’administration de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en plus de prendre le temps de projeter la fondation vers l’avenir et d’approfondir des sujets, a assisté à une formation en gouvernance divulguée par monsieur Michel Nadeau, directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP).



C’est afin de se tenir toujours à l’affût des bonnes pratiques de gouvernance que le conseil d’administration a souhaité prendre un temps de réflexion sur le sujet par cette formation. C’était alors l’occasion pour les membres d’apprendre de nouveaux principes de saine gestion d’une organisation et de confirmer ou bonifier d’autres façons de faire qui font partie du quotidien de leur organisme.



« La fondation est heureuse de pouvoir compter sur un conseil d’administration qui veut apprendre et qui désire aller toujours plus loin. Les membres du conseil souhaitent ardemment que l’organisation puisse bénéficier de leur expertise de groupe, mais aussi du meilleur de chacun. Ils étaient tous bien conscients que le contenu leur donnerait des outils de plus en tant qu’administrateur. C’est pourquoi il était important pour eux d’assister à une telle formation. », confirme Caroline Martel, directrice générale de la fondation.



Une citation de Pierre de Coubertin énonce bien la base de cette volonté de diriger sainement l’organisation : « Voir loin, parler franc, agir ferme ».