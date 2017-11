Grâce à la collecte de fonds Biscuits Sourire de TIM HORTONS®, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a reçu une somme de 15 697 $

Année après année, les Biscuits Sourire de Tim Hortons® ne cessent d'être une source de générosité! Ce sont de nombreux sourires qui ont été partagés dans 12 succursales du nord de Lanaudière en septembre dernier, dans le cadre de la campagne de financement annuelle Biscuits Sourire de Tim Hortons®, qui a permis d'amasser 15 697 $ au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.



Pendant une semaine, les clients de 12 succursales participantes, soient les restaurants Tim Hortons® de Joliette (3), Lavaltrie, Berthierville, Maskinongé, Notre-Dame-des-Prairies (2), Saint-Félix-de-Valois, Saint-Charles-Borromée, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Paul-de-Joliette, ont eu la possibilité d'acheter des biscuits Sourire aux brisures de chocolat à 1 $. Les profits amassés seront versés en intégralité à l’Unité de pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière pour la réalisation de divers projets ayant un impact direct dans la vie des familles nord-lanaudoises. Depuis 2008, ce sont plus de 110 000 $ qui auront été investis de cette manière dans la communauté lanaudoise par le biais de cette activité.



« Encore une fois cette année, la campagne de financement a été couronnée de succès et nous sommes reconnaissants envers nos loyaux clients pour leur formidable générosité. », a dit Michel Rousselle, propriétaire de restaurants Tim Hortons®. « Chaque année, nous avons tous très hâte à la campagne des Biscuits Sourire, puisque la totalité des recettes est versée à la fondation. C’est un organisme qui assure une forte présence dans notre communauté et c’est pour cette raison que notre choix s’est arrêté sur elle pour la dixième année. »



« Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont acheté un ou des Biscuits Sourire dans les restaurants Tim Hortons participants. Vous avez démontré que les petits gestes, mis en pratique par toute une communauté mobilisée, peuvent avoir un résultat épatant qui changeront des vies. Au nom de tous les enfants et de leur famille qui profiteront de votre générosité, merci! », a déclaré Caroline Martel, directrice générale de la fondation.



Ce qui a commencé par une façon d’amasser des fonds pour l’hôpital pédiatrique d’Hamilton en Ontario en 1996 s’est transformé en un événement de financement important partout en Amérique du Nord. En 2017, la campagne des Biscuits Sourire a permis d’amasser plus de 6,5 millions de dollars au Canada et aux États-Unis. Sur le plan national, les propriétaires de restaurant Tim Hortons® appuient plus de 500 organismes locaux grâce à cette campagne.



À PROPOS DE LA FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE

Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission de promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la population sur son territoire. Avec l’instauration de sa première campagne majeure Donnez avec cœur, dont l’objectif est d’amasser 10 millions de dollars en cinq ans, la fondation lance un appel aux Lanaudois et Lanaudoises qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs concitoyens. Pour plus d’informations, veuillez visitez le site Internet de la campagne au www.donnezaveccoeur.com.