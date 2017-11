Rénovation de plomberie : trucs et astuces

Article commandité

Robinets qui fuient, éviers qui se drainent mal, toilette qui se bouche trop souvent… Les problèmes peuvent s’accumuler rapidement si votre maison est équipée d’un vieux système de plomberie et d’accessoires tout aussi âgés. Heureusement, sans refaire tout le système à neuf, vous pouvez améliorer son fonctionnement en changeant les appareils défectueux ou désuets.

Des éléments à ne pas négliger

La cuisine et la salle de bain sont deux pièces de la maison qu’on utilise beaucoup au quotidien et qui font partie intégrante du système d’eau de la propriété. Il est donc très important qu’elles soient munies d’appareils de plomberie qui fonctionnent bien, qui ne gaspillent pas d’eau et qui correspondent à vos goûts en matière de décoration intérieure.

Ces éléments peuvent être coûteux, c’est vrai, mais peu importe la somme investie pour leur achat, cela se reflètera directement sur la valeur de la maison. Même un appareil bas de gamme neuf est plus avantageux qu’un vieux robinet désuet.

D’autre part, si vous ne rénovez pas votre plomberie pour la valeur de revente, vous remarquerez rapidement que vos nouveaux accessoires de plomberie fonctionnent beaucoup mieux que les anciens. Ils sont aussi plus esthétiques, puisqu’ils ne montrent pas de traces d’usure ou de calcaire difficile à nettoyer. Mais leur principal avantage demeure leur faible consommation d’eau. En effet, les accessoires de plomberie actuels consomment souvent moins d’eau qu’il y a vingt ans et comme il n’y a plus de fuites, aucune eau n’est gaspillée.

Une aide précieuse

Il existe tant de choix sur le marché qu’il n’est pas facile de choisir les éléments de plomberie qui vous plaisent le plus. Pour sélectionner vos appareils, rendez-vous dans un magasin de plomberie où vous pourrez demander conseil à des experts en rénovation de cuisine ou de salle de bain. Ils connaissent très bien les accessoires de plomberie et les produits offerts, ils seront donc en mesure de vous aider à prendre une décision plus facilement, par exemple en vous faisant des suggestions selon ce que vous recherchez.

Lorsque vous avez recours à l’aide d’une personne qui s’y connaît, la tâche est beaucoup plus simple. Vous n’avez qu’à vous présenter sur place avec les mesures de l’espace qui peut accueillir le type d’accessoire que vous recherchez ou, au besoin, des photos de ce qui a déjà été fait. Il vous suffira ensuite de décrire le style que vous recherchez ou la qualité désirée, puis de mentionner le budget que vous désirez consacrer pour l’élément recherché ou l’ensemble de votre rénovation.

Si vous faites des rénovations, il peut être vraiment profitable pour vous de consacrer une bonne part de votre budget à la plomberie, que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bain. Vous en tirerez de nombreux avantages, surtout si vous avez eu l’aide d’une personne qui s’y connaît pour faire vos choix, puisqu’il y a de grandes chances que vous ayez ainsi les produits de la meilleure qualité possible par rapport au prix. Votre système de plomberie fonctionnera alors beaucoup mieux grâce aux accessoires neufs.