Conseils pour prévoir un déménagement longue distance

Article commandité

Vous prévoyez déménager prochainement, sauf que contrairement à d’habitude, vous devez le faire sur une longue distance ? Déménager n’est déjà pas une tâche aisée en soi ; le faire en plus dans une autre ville, province ou pays requiert quelques précautions supplémentaires. Voici quelques conseils afin de faire de votre déménagement longue distance un succès.

Qu’est-ce qu’un déménagement longue distance ?

Comme son nom l’indique, un déménagement longue distance est un changement de domicile qui est effectué sur une longue distance. Tandis que certaines compagnies estiment à 50 le nombre de kilomètres minimum requis pour parler de longue distance, d’autres parlent de 70 kilomètres. Bref, le chiffre peut varier en fonction de la compagnie avec laquelle vous faites affaire.

Bien entendu, plus votre nouveau domicile sera situé loin de votre point de départ, plus le coût de votre déménagement longue distance sera élevé. Avant de commencer à demander des soumissions, calculez la distance exacte à parcourir avec Google Maps en kilomètres ; vous serez ainsi mieux en mesure d’obtenir des prix justes en fonction de vos besoins.

1. S’y prendre à l’avance pour diminuer le prix

Une manière d’économiser sur les coûts de déménagement longue distance est de s’y prendre à l’avance afin de magasiner les prix. Cela permettra à la compagnie de déménagement de voir si elle ne peut pas trouver un client pour rentabiliser son voyage de retour. Si c’est le cas, cela peut faire baisser de moitié votre facture. En effet, l’une des craintes des entreprises de déménagement est d’entreprendre un long trajet, mais de ne pas avoir de chargement au retour. Le cas échéant, la compagnie vous chargera probablement plus cher pour rentabiliser ses deux voyages. Afin d’économiser, précisez, lors de votre appel, que vos dates de déménagement sont ouvertes. Cela augmentera vos chances de payer moins cher votre déménagement longue distance.

2. Faire appel à des professionnels

Pour vous éviter bien des soucis, vous pouvez faire appel à des déménageurs professionnels. En effet, il est fortement conseillé, pour les déménagements longue distance, d’avoir recours à une entreprise de déménagement pour effectuer le travail. Non seulement les déménageurs professionnels possèdent l’équipement approprié pour déménager vos biens de manière efficace et sécuritaire, mais ils sont en plus responsables de mener votre marchandise à bon port.

En effet, grâce à leurs polices d’assurance offrant aux clients des protections contre les objets perdus, volés ou endommagés, vous aurez la tête tranquille en sachant que vos effets personnels ou professionnels seront acheminés à bon port en un morceau. Il ne faut pas oublier que déménager sur une longue distance comprend plus de risques d’accident ou de perte de biens que s’il s’agissait d’un déménagement local. Il est donc avantageux de confier le mandat à des professionnels.

Par ailleurs, les déménageurs professionnels possèdent l’équipement nécessaire pour emballer les objets fragiles et les objets lourds, tels que les tables de billard ou encore les pianos. Si vous possédez de tels biens, recourir à des professionnels pour déménager pourrait bien ne plus s’avérer une option, mais une nécessité.