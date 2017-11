Pourquoi choisir un câblage de fibre optique?

Article commandité

En matière de télécommunications (Internet, téléphonie et câblodistribution), il existe plusieurs options qui s’offrent à vous. L’une des plus récentes technologies à avoir fait son entrée sur le marché est sans contredit la fibre optique. Qu’est-ce que la fibre optique et quels sont les avantages d’opter pour une telle technologie pour son système de câblage ? Petit tour d’horizon du sujet.

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Ayant fait son apparition dans les années 1970, aux États-Unis, la fibre optique a transformé le monde de la transmission de données. Et pour cause : composée d’un long fil de verre très mince, aussi fin qu’un cheveux, la fibre optique permet d’acheminer des données IP à une très haute vitesse (aussi rapide que la lumière) et ce, sur une très longue distance. La fibre optique devient de plus en plus prisée dans le monde des télécommunications, notamment de la câblodistribution, en raison des nombreux avantages qu’elle propose, autant aux particuliers qu’aux entreprises.

Quels sont les avantages de la fibre optique si on la compare aux méthodes traditionnelles de transmission de données ?

Le principal avantage d’opter pour un câblage de fibre optique est sans contredit sa vitesse de transmission de données. Environ quatre fois plus rapide que la technologie ADSL, la fibre optique permet d’acheminer des données très rapidement et de télécharger des fichiers volumineux, tels que des films en haute résolution, et ce, dans un délai de temps relativement raisonnable. Pour cette raison, la fibre optique est très avantageuse pour les entreprises de câblodistribution, qui sont de plus en plus nombreuses à l’utiliser pour transmettre leurs signaux à leurs clients.

Une image claire et bien définie

Sur le plan de l’image, la fibre optique offre une qualité d’image et de son inégalée. En effet, elle permet de visionner des films en très haute résolution et d’obtenir une clarté d’image et de son qui n’est pas possible avec la technologie ADSL ni avec celle du câble coaxial. Tandis que pour pouvoir visionner des films en HD, les utilisateurs doivent posséder une connexion minimale de 4 Mbps avec la plupart des fournisseurs de services de câble, il est toujours possible d’accéder à la télé HD avec la fibre optique, puisque son débit minimum est de 100 Mbps. Elle offre donc une qualité d’image et de son supérieure en tout temps. Il est également possible, avec la fibre optique, de connecter plusieurs appareils sur un même réseau sans perdre la qualité du son et de l’image.

Autres avantages

La technologie de la fibre optique est également plus fiable que les autres. Les risques de perte de signal pendant la transmission des données sont moindres. La fibre optique est aussi moins coûteuse à entretenir que les autres technologies. Son seul inconvénient se situe au niveau de son coût. En effet, elle coûte plus cher à l’achat et l’installation que les autres technologies. Par contre, l’investissement supplémentaire en vaut certainement la peine en raison de tous les avantages qu’elle offre.

Pour en savoir davantage sur les possibilités qui s’offrent à vous en matière de câblage en fibre optique, renseignez-vous auprès de spécialistes en fibre optique.