5 conseils pour déménager en hiver au Québec

Article commandité

Les grands froids de l’hiver nous compliquent parfois la vie. C’est le cas du domaine du déménagement. En effet, si déménager est déjà un défi en soi, inutile de dire qu’un déménagement hivernal comporte des contraintes supplémentaires. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous offrons quelques conseils afin de faciliter le processus et de faire en sorte que le tout se passe pour le mieux lors du jour J.

1. Bien magasiner ses prix

Étant donné que la plupart des déménagements ont lieu pendant la saison chaude, soit pendant le printemps et l’été, l’hiver se veut la saison morte dans la belle province en matière de déménagements. Et qui dit saison morte, dit souvent prix avantageux. Pour cette raison, il est permis et surtout recommandé de magasiner, c’est-à-dire d’appeler plusieurs entreprises de déménagement afin de savoir laquelle vous offre le meilleur rapport qualité-prix. En effet, puisque vous vous trouvez dans la saison morte, vous disposerez d’un plus grand pouvoir de négociation quant aux tarifs, aux dates, ainsi qu’aux changements de dernière minute, tels que la possibilité de reporter l’événement en cas de mauvais temps.

2. Bien choisir ses dates

Même en hiver, il y a certaines périodes qui risquent de vous coûter plus cher pour déménager. C’est le cas des jours fériés, des congés scolaires et de la période du temps des fêtes, soit des dates comprises entre Noël et le Nouvel An. Pendant ces périodes, la main-d’œuvre disponible est plus restreinte ; vous payerez donc votre déménagement plus cher que si vous optez pour une période où la main-d’œuvre est abondante et les disponibilités des déménageurs sont plus grandes.

3. S’assurer que toutes les voies sont dégagées

Pour faciliter le travail des déménageurs, assurez-vous que les accès à votre résidence actuelle et ceux à votre nouvelle demeure sont dégagés de la neige et de la glace qui pourraient nuire au processus lors du jour J. Pour cela, il est conseillé de s’y prendre quelques jours à l’avance et de déneiger les allées. Ajoutez du sel aux endroits stratégiques afin de prévenir la formation de glace et les risques de blessure.

4. Préparer son nouveau logement

Veillez à ce que votre nouvelle demeure soit prête pour votre arrivée. Quelques jours avant votre déménagement, appelez les services publics, tels qu’Hydro-Québec, afin de vous assurer que le système de chauffage sera en fonction lors de votre arrivée. Assurez-vous qu’aucun obstacle (meubles, portes intérieures, etc.) dans votre nouveau domicile ne nuit au passage des déménageurs lors du transport des marchandises.

5. Emballer l’essentiel à la toute fin

Puisque vous aurez à les déballer en premier, il est conseillé d’emballer vos biens essentiels, tels que vos vêtements d’hiver, votre vaisselle, vos articles de toilette et de literie, etc., à la fin. Habillez-vous chaudement lors du jour J et gardez à portée de main une pelle ainsi que du sel de déglaçage afin de parer à toute éventualité.

Protégez vos appareils électriques du froid avec des couvertures et n’oubliez pas d’avoir en main le nécessaire pour offrir des boissons chaudes aux personnes qui vous donneront un coup de main pour déménager. Bon déménagement !