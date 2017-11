Conseils pour prévoir l’entretien saisonnier de votre auto

Article commandité

L’hiver est une saison rude au Québec, en particulier pour les voitures, qui doivent affronter les intempéries, les abrasifs et les routes glacées pour vous permettre de vous déplacer. Comme vous risquez d’affronter plusieurs dangers au cours de la saison froide, il vaut mieux mettre toutes les chances de votre côté.

Si certains préparatifs sont évidents, d’autres sont parfois négligés. Pourtant, tous ces aspects sont importants si vous voulez vous assurer que votre voiture est sécuritaire.

Pneus, roues et freins

Étant donné que l’utilisation de pneus spécialement conçus pour l’hiver est obligatoire au Québec, il est difficile d’oublier de les changer avant la date limite. Malheureusement, beaucoup trop de gens attendent souvent la première bordée de neige ou l’approche du 15 décembre pour prendre un rendez-vous en urgence afin de faire installer leurs pneus d’hiver.

Vous pouvez pourtant faire preuve de prévoyance et inscrire cette tâche à votre agenda plus tôt dans la saison, lorsque les températures commencent à s’approcher du point de congélation. Par ailleurs, profitez du changement de pneus saisonnier pour faire vérifier quelques points à votre garagiste.

C’est notamment le moment idéal pour faire une brève vérification de tout ce qui se rapporte aux roues et pour effectuer les correctifs nécessaires, comme la géométrie des roues, l’équilibrage des pneus, ainsi que leur pression d’air. Les freins sont aussi un élément important à évaluer. Ces vérifications vous garantiront une bonne tenue de route pour les mois à venir.

Pare-brise et antirouille

Si votre pare-brise présente une trace d’éclat, c’est le moment idéal pour le faire réparer. En effet, lorsque la température baisse, il est normal d’utiliser le radiateur de la voiture pour réchauffer l’habitacle. Toutefois, l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur peut à lui seul aggraver les craquelures d’un pare-brise. De plus, dans ces conditions, les bosses et les trous de la route peuvent aussi engendrer d’importantes fissures si le pare-brise est déjà endommagé, même légèrement.

L’entretien saisonnier avant l’hiver rime aussi avec antirouille. Il s’agit d’un traitement qui protège votre carrosserie contre la corrosion causée par l’interaction entre la neige et les abrasifs. Sans cette protection, la rouille pourrait affecter l’apparence et la mécanique de votre véhicule en aussi peu que cinq ans. Selon le traitement utilisé, il peut être temps de le refaire au complet ou simplement d’effectuer quelques retouches. Vérifiez auprès de votre spécialiste.

Enfin, l’arrivée imminente de l’hiver peut être un bon moment pour procéder à un entretien préventif général. Ainsi, vous éviterez les mauvaises surprises sur une route glacée. Si votre garagiste décèle un problème, il pourra le régler facilement avec votre accord. Par la suite, vous saurez que tout va bien avec votre véhicule.

Bien entendu, tous ces préparatifs ne vous protègent pas contre les incidents et les aléas de la route. Vous pourrez cependant partir en toute confiance, car les risques seront grandement réduits. Il ne vous restera plus qu’à faire preuve de prudence et à adapter votre conduite lorsque les conditions l’exigeront.