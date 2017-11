Conseils pour bien planifier la rénovation de sa salle de bain

Article commandité

Une personne passe normalement plusieurs heures par année dans sa salle de bain. Il est donc normal de vouloir profiter d’une pièce moderne et confortable, compte tenu des diverses utilisations. Il est également souhaitable que les équipements qu’on y trouve fonctionnent efficacement.

Dans ce contexte, la rénovation de la salle de bain peut donc s’avérer nécessaire si la pièce présente une grande usure ou que ses équipements sont désuets. Cela peut toutefois représenter des travaux très coûteux. Ainsi, pour rester dans votre budget, il est important de bien planifier la rénovation de votre salle de bain avant de passer à l’action.

Choisir avec soin

Étant donné que la salle de bain est utilisée fréquemment, il est important de faire en sorte que les rénovations durent le moins longtemps possible, en particulier s’il n’y en a qu’une dans votre maison. La planification revêt donc ici toute son importance et l’un des meilleurs moyens de planifier est de tout choisir avant les travaux.

Si le temps vous le permet, prenez le temps de magasiner les matériaux et les accessoires qui vous intéressent. Tôt ou tard, ceux-ci seront sans doute en promotion au cours de l’année, ce qui vous permettra d’économiser sur le coût de vos travaux. Sinon, en cherchant bien dans les divers commerces spécialisés, vous trouverez certainement une alternative moins chère et d’aussi bonne qualité que le produit désiré.

Si vous optez pour des meubles sur mesure, il est également important de bien étudier les offres des fournisseurs. En effet, les prix varieront en fonction des matériaux choisis et des ressources du fabricant. Vous pourrez donc comparer le rapport qualité-prix entre chacun d’eux.

Établir un plan d’action

En choisissant tous les matériaux à l’avance, cela vous permet de mieux prévoir la nouvelle disposition de votre salle de bain. Vous pouvez réaliser un croquis pour vous aider à visualiser le résultat final. En mesurant chaque surface, vous pouvez aussi calculer la quantité nécessaire pour chaque élément, en particulier la peinture et la céramique. Cela vous évitera d’en acheter trop ou d’en manquer au moment le plus critique.

Lorsque vous aurez tous les éléments en main, vous pourrez vous lancer dans les travaux, à condition que ceux-ci soient définis étape par étape. Après la démolition et le nettoyage, vous pourrez passer à la construction et à l’installation des gros éléments, comme le bain, les meubles ou la vanité. Ce sera ensuite le tour des parties demandant plus de minutie, comme la céramique et le raccordement de la plomberie. Puis, vous pourrez enfin réaliser la peinture et la finition de la pièce.

Si vous avez un bon sens de l'organisation, la rénovation de votre salle de bain ne devrait prendre que quelques jours. Par ailleurs, si vous vous sentez suffisamment à l’aise, vous pouvez réaliser la majorité des travaux par vous-même. Dans le cas contraire, vous pouvez avoir recours aux services d’un entrepreneur spécialisé que vous aurez sélectionné soigneusement, en privilégiant notamment la fiabilité et l’expérience. L’important est que vous soyez satisfait du résultat et que le tout se déroule le plus rapidement possible, grâce à votre bonne planification.