Conseils pour aborder l’hiver en toute sécurité

Au Québec, l’hiver est une saison où il faut s’attendre à tout, car la météo est imprévisible et parfois extrême. Souvent, lors des tempêtes de neige, par exemple, il vaut mieux éviter de prendre la route. Toutefois, cela n’est pas toujours possible pour diverses raisons. C’est précisément pour ces cas-là que vous devez vous assurer que votre véhicule est prêt à affronter la saison froide.

Des pneus de saison

Comme vous le savez sans doute, les pneus d’hiver sont obligatoires depuis quelques années sur nos routes entre le 15 décembre et le 15 mars. Contrairement aux pneus d’été ou quatre-saisons, ceux pour l’hiver sont spécialement conçus pour offrir une bonne adhérence sur la glace et sur la neige. Il s’agit d’une caractéristique essentielle dans un pays nordique comme le nôtre.

Comme la neige arrive souvent plus tôt qu’on le voudrait, vous ne devriez pas attendre à la dernière minute pour effectuer votre changement de pneus pour l’hiver, surtout si vous le faites faire chez votre garagiste. Cela vous permettra d’obtenir un rendez-vous facilement, en plus de vous permettre d’accueillir les premiers flocons sans stress.

Par ailleurs, lorsque vous faites changer vos pneus, pensez à les faire vérifier par rapport à la géométrie des roues et à l’équilibrage, afin qu’ils offrent une conduite en douceur et une bonne maniabilité. En effet, des roues mal alignées vous feront dévier, augmenteront vos coûts d’essence et useront vos pneus plus vite. Quant aux roues déséquilibrées, elles créeront de la vibration dans certaines parties de la voiture, causant une usure prématurée ou d’autres problèmes. Une vérification complète des pneus et des roues vous garantit donc une meilleure tenue de route pour la saison froide.

De bons comportements

On ne le répètera jamais assez : en hiver, il faut adapter sa conduite aux conditions routières. Bien que cela ne prévienne pas la totalité des incidents, un comportement adéquat lorsque vous êtes derrière le volant vous permettra de réduire grandement les risques.

Le principe d’une conduite adaptée est bien simple. Lorsque la visibilité est mauvaise, il faut allumer les phares de la voiture, même en plein jour. De plus, il faut respecter les limites de vitesse et éviter de suivre les autres véhicules de trop près, puisque la voiture pourrait nécessiter une plus grande distance pour s’immobiliser, en particulier en présence de glace.

Si vous devez parcourir une distance importante, peu importe les conditions, la prévoyance est de mise. On ne sait jamais ce qui peut se produire sur la route. Équipez-vous de quelques articles pratiques en cas de pépin, comme des couvertures chaudes, des triangles d’urgence, des feux de Bengale, des bouteilles d’eau et de la nourriture qui résiste bien au froid.

Même si la plupart de ces conseils paraissent évidents, leur mise en application pourrait malgré tout faire une différence et vous permettre de traverser l’hiver en sécurité lorsqu’il sera temps pour vous de prendre le volant. Cela vous permettra de conserver votre calme en tout temps et de préserver la rapidité de vos réflexes.