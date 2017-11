Conseils pour vos pneus de camion avant l’hiver

Article commandité

Les pneus sont en contact constant avec la chaussée et les diverses conditions dans lesquelles elle peut se présenter. Tout comme les voitures, les véhicules lourds ont besoin de pneus appropriés pour la saison. Il est donc important de choisir le bon produit pour le type de camion et le type de transport. Ainsi, le véhicule lourd pourra affronter les intempéries en toute sécurité.

Bien sûr, dans un centre du camion, vous pourrez faire installer ou encore entretenir vos pneus de camion ou de poids lourd pour l’hiver. Vous y recevrez de précieux conseils pour chausser votre véhicule adéquatement.

Des pneus adaptés

Un camion peut parcourir des centaines de kilomètres par jour sur l’autoroute ou faire de nombreux arrêts en ville, selon le type de transport effectué. Il est donc important que ses pneus correspondent bien au travail qu’ils devront effectuer. De plus, si votre camion voyage dans d’autres provinces ou même aux États-Unis, il est exposé à des températures et à des conditions météorologiques très variables auxquelles ses roues devront faire face aussi, en particulier pendant l’hiver.

Par ailleurs, les pneus doivent être en mesure de livrer une performance qui vous convient. Il faut qu’ils résistent à la charge transportée, permettent une bonne maniabilité et possèdent suffisamment d’adhérence sur une chaussée mouillée, glacée ou enneigée pour contribuer à faire avancer le camion malgré tout. Ils doivent aussi être compatibles avec le modèle et la marque du camion à chausser.

Conformes et sécuritaires

La loi oblige les camions à se munir de pneus conçus pour la conduite hivernale, comme c’est le cas pour les véhicules de promenade. Depuis 2014, les camions légers doivent donc rouler avec des pneus portant le fameux pictogramme d’homologation, la montagne avec un flocon de neige. Les pneus quatre-saisons sont en effet très populaires dans cette catégorie et réduisent les coûts d’entretien des propriétaires de compagnies de transport. Pourtant, il est beaucoup plus sécuritaire d’opter pour de véritables pneus d’hiver.

D’autre part, rappelons que la date limite pour l’installation est le 15 décembre. Par contre, il est fortement recommandé de le faire avant, puisque la plupart des régions du Québec reçoivent généralement leur première neige bien avant la mi-décembre.

Si les pneus installés sur le camion ne sont pas neufs, leur pose par un professionnel est également un bon moment pour vérifier le serrage des écrous, le calibrage, la pression d’air et le niveau d’usure. Ces éléments sont importants, étant donné qu’ils assurent que les pneus sont toujours sécuritaires et qu’ils traverseront l’hiver sans danger. Évidemment, il faut continuer à surveiller la pression d’air régulièrement et la corriger au besoin, mais cela donne déjà un bon coup de pouce si elle est bonne dès le départ.

En somme, les pneus sont très importants pour assurer une bonne tenue de la route en hiver, sans égard pour les conditions extérieures. Toutefois, n’oublions pas que c’est le conducteur qui fait toujours le plus gros du travail et qui doit adapter sa conduite.