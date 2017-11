5 conseils pour se familiariser rapidement aux accords au piano

Article commandité

Avec quelques rudiments de solfèges, vous pouvez rapidement commencer à reproduire des mélodies au piano grâce à des techniques simples.

Commencez par la structure fondamentale des accords

Si vous choisissez de prendre des cours de piano à Montréal, en compagnie de professeurs expérimentés et aux méthodes novatrices , l'une des premières leçons consistera à apprendre la structure d'un accord.

Dès que vous aurez compris comment sont structurés les accords de piano, vous serez alors capable de très rapidement construire n'importe lesquels. Vous commencerez par facilement maîtriser les 4 accords principaux.

Impressionnez votre audience avec les quatre accords principaux

Ces accords sont toujours : Fa, Do, Sol et La mineur. Certains les appellent les accords magiques. On les retrouve dans quantité de chansons pop et abondamment en musique électronique.

Le groupe australien Axis Of Awesome s'est d'ailleurs amusé à enchaîner les tubes les plus connus au monde (une quarantaine en 5 minutes...) sur un seul morceau nommé « 4 Chord Song » en n'utilisant que ces 4 accords et c'est assez impressionnant !

On peut donc être débutant au piano et remplir une soirée de concert sans problème en ne connaissant que ces 4 accords.

Maîtriser les accords majeurs

Tous les accords majeurs sont constitués des mêmes intervalles :

la fondamentale

une tierce

une quinte

L'accord de Do majeur est par exemple composé de 3 notes qui sont Do, Mi et Sol. En jouant ces 3 notes ensemble dans n'importe quel ordre et n'importe où sur le clavier, vous jouez l'accord de Do majeur.

Quand on débute au piano, les intervalles sont généralement joués ensemble par la main gauche pour créer un fond sonore et un par un avec la main droite pour la mélodie.

Apprivoiser les accords mineurs

Si les accords majeurs ont une sonorité plutôt joyeuse et légère, les accords mineurs ont de manière générale une sonorité plus triste, plus profonde. L'accord en La mineur est ainsi composé des notes La,Do et Mi.

Les étapes suivantes

Une fois bien familiarisé avec ces bases, vous aurez probablement envie de progresser avec des techniques plus complexes. Les étapes suivantes au piano passeront donc par :

comprendre la clé de Sol et la clé de Fa

assimiler la valeur des différentes notes de musique : la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, le triolet, etc.

lire une partition

travailler l'indépendance des 2 mains

lire et jouer en même temps

apprendre à positionner son corps

travailler les gammes

Nous ne pouvons que vous souhaiter, avec les bonnes bases, devenir le prochain Robert Charlebois !