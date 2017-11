Comment prendre soin de sa peau pendant l'hiver ?

Article commandité

Pour bon nombre de femmes et d’hommes, les belles journées d’hiver apportent plus qu’un simple éclat rosé sur les joues. Elles sont également synonymes de sécheresse de la peau, d’inconfort, et parfois de problèmes dermatologiques plus préoccupants. Suivez nos conseils pour garder une peau de pêche même en hiver.

Consultez un spécialiste

Vous avez la peau sensible et vous redoutez les dégâts de la saison froide ? Rien de mieux que de trouver un dermatologue privé à Montréal qui pourra analyser de manière très précise votre type de peau et ses besoins. Vous obtiendrez de précieux conseils sur les produits de soin adaptés à votre peau, mais aussi sur le mode de vie le plus adéquat pour garder un teint parfait tout l’hiver.

Hydratez plus

Lors de l’arrivée de l’hiver, votre routine de soin doit s’adapter aux rigueurs du climat. Trouvez un onguent hydratant à base d’huile plutôt que d’eau, pour créer un film protecteur qui retiendra plus l’eau et gardera votre peau bien hydratée.

Osez la crème solaire

Non, celle-ci n’est pas réservée aux mois les plus chauds. Le soleil d’hiver associé à la réflectivité de la neige peut causer des dommages sur votre peau. Appliquer une crème solaire sur votre visage et vos mains 30 minutes avant de sortir vous permettra d’éviter les brûlures.

Prenez soin de vos mains

La peau des mains est fine et détient moins de glandes uropygiennes. Il est donc plus difficile de garder vos mains hydratées, d’autant par temps froid et sec. Pour garder de belles mains, pensez à porter des gants lorsque vous sortez, et appliquer une crème riche avant le coucher.

Buvez de l’eau !

Vous l’avez probablement entendu des dizaines de fois : boire de l’eau aide votre peau à garder l’éclat de sa jeunesse. Mais l’eau est également indispensable pour votre santé globale. Boire au moins 1 l d’eau par jour facilitera l’hydratation de votre peau. Et si vous avez du mal avec l’eau froide en hiver, n’hésitez pas à chauffer votre eau, et pourquoi pas à y ajouter quelques gouttes de jus de citron.

Évitez les bains très chauds

Évidemment, plonger dans un bain quasi bouillant provoque une sensation de bien-être inégalable quand le froid sévit à l’extérieur. Mais la chaleur trop intense a pour effet de casser la barrière lipidique de la peau, et peut entraîner une perte d’hydratation.

Chouchoutez votre peau tout au long de l’hiver vous permettra de garder un teint éclatant toute l’année !