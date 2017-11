Dorval : un éclairage intelligent d'ici 2020

Article commandité

Dorval était déjà connue pour ses valeurs d’engagement, de dynamisme et d’innovation. Il faut désormais y ajouter sa saine gestion des finances publiques ! En investissant dans l’éclairage intelligent, la cité compte réaliser de grosses économies et renforcer la protection de l’environnement. Cap vers une ville où il fait bon vivre !

Un plan sur 3 ans en 3 phases

Première étape vers le changement, l’optimisation de l’éclairage. Les lumières de la ville ont commencé à être converties au DEL (Diode électroluminescente). Leur particularité ? Elles sont sans UV donc non nocives, sans mercure et sans plomb. La municipalité réalisera ainsi près de 63 % d’économies du fait d’un rendement en watt de 85 % plus efficace que les ampoules traditionnelles ou éclairage incandescent. C’est le système éco énergétique le plus performant à l’heure actuelle. Leur durée de vie est, de plus, cinq fois plus longue que les ampoules au sodium haute pression actuellement utilisées. Les économies se feront donc également sur la maintenance.

L’installation d’un système de contrôle intelligent constituera la seconde étape. Il permettra la gestion du parc d’éclairage en temps réel. L’estimation des coûts sera facilitée tout comme la modulation de l’intensité en fonction des heures.

Enfin, des fûts d’éclairage intelligents seront intégrés. Il s’agit de luminaires avec écran à messages variables. Des échanges d’informations seront ainsi possibles grâce au TIC, et pourquoi ne pas rêver à la connexion d’un certain nombre de services rendus à la population grâce à un équipement connecté. L’éclairage du futur est donc en marche à Dorval.

Une qualité de vie unique

Résultats : une belle qualité de vie, plus sécuritaire qu’elle ne l’était déjà. La cité offre par ailleurs de nombreuses activités liées à l’environnement, des éco-centres, du jardinage écologique, des jardins communautaires… Tout cela s’ajoute aux loisirs et la culture qui y rayonnent déjà, sans compter les services (écoles, hôpital, bibliothèque...). Une ville qui a donc tout pour plaire et située tout près de Montréal si vous y travaillez !

Si vous souhaitez un style de vie authentique au milieu des parcs et des pistes cyclables, pourquoi ne pas trouver une maison à vendre à Dorva l ? Les nombreux transports en commun facilitent les déplacements vers l’extérieur.

Les jeunes familles seraient donc bien inspirées d’y réfléchir et ce d’autant que les taux de l’immobilier sont très favorables à l’investissement en ce moment.