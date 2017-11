3 conseils pour préparer ses animaux domestiques à l'hiver

Article commandité

L’hiver arrive avec son lot de froid, d’humidité et d’intempéries diverses. Prenez soin de vos amis à quatre pattes en vous assurant qu’ils restent en sécurité et au chaud pendant les mois les plus rudes de l’année. Pour bien faire, suivez nos conseils pour bien préparer vos animaux domestiques à l’hiver.

Gardez vos animaux domestiques à l’intérieur

Pour protéger votre animal du froid de l’hiver, rien de mieux que de lui réserver une place à l’intérieur !

Même s’il erre joyeusement en extérieur au printemps et en été, ne laissez pas votre chat dehors pendant des périodes prolongées à la saison froide.

Quant à votre chien, il sera heureux de partir en promenade régulièrement à vos côtés, mais le reste du temps, gardez-le au chaud. Si pour une raison ou une autre il est dehors la plus grande partie de la journée, pensez à lui procurer un abri sec et sans courant d’air, suffisamment grand pour lui permettre de bouger de manière confortable, mais pas trop afin de conserver sa chaleur. Le sol devra idéalement être surélevé de terre et recouvert de paille. La porte sera couverte d’un plastique épais, qui offrira un rempart efficace contre le froid et le vent.

N’hésitez pas à donner des rations de nourriture plus importantes pour compenser les pertes d’énergie. Vérifiez régulièrement que leur bol d’eau n’est pas gelé.

Soyez aux petits soins

Quelle que soit la température extérieure, un coup de froid peut représenter une véritable menace pour la vie de votre animal. La peau, le nez, les oreilles et les coussinets sont très sensibles aux morsures du gel et à l’hypothermie.

C’est pourquoi les chiens à poil court se sentiront plus confortables avec un manteau, même lors de leur promenade.

Le sel et les produits utilisés pour dissoudre la neige et la glace peuvent irriter les coussinets de votre animal. Il sera donc important de bien lui essuyer les pattes en rentrant de ballade.

Attention au poison !

Les produits antigel sont des poisons mortels pour les chiens et les chats, mais ont malheureusement un goût sucré qui peut les attirer. Essuyez toute éclaboussure d’antigel immédiatement, et conservez le produit hors de portée de vos compagnons à quatre pattes.

Si vous remarquez une attitude inhabituelle ou une lésion sur votre animal pendant l’hiver, pensez que s'offrir les services de la première clinique vétérinaire des régions de Mercier, Châteauguay et Beauharnois est le meilleur moyen de prévenir les problèmes et d’éviter que cette période soit une souffrance pour votre animal.